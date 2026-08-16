“Una historia de amor”: mujer murió al intentar salvar a su perro durante el terremoto en Colombia

Con el perrito Salomón en brazos, Michael Ruiz cuenta cómo encontró a la mascota junto al cadáver de su hermana entre los escombros tras el devastador terremoto del lunes.

Asegura que su hermana, Lenny, protegió con su cuerpo al animal de compañía que logró sobrevivir cuando su edificio se vino abajo en Cali, una de las ciudades más afectadas por el sismo.

Lo que define como una “historia de amor” entre la abogada Lenny y Salomón se ha viralizado en redes sociales, utilizadas por muchos para intentar localizar a las mascotas perdidas tras la tragedia.

Lenny Fernández murió salvando a su mascota. (El Tiempo Colombia/Redes sociales)

“Mi hermana dio la vida por él porque lo tenía protegido contra el pecho y toda la estructura cayó encima de ella”, contó con los ojos llorosos a la AFP desde Pasto.

El perro Salomón tiene 12 años y sufre ataques de epilepsia que lo dejaron ciego. Ruiz y los rescatistas lograron encontrarlo al escarbar entre los escombros.

Es uno de los 205 animales que se han rescatado hasta el momento, según el último reporte del organismo de atención de desastres.

En el sétimo día de laborales de rescate muchos albergan la esperanza de encontrar a sus perros y gatos con vida, y celebran cada nuevo hallazgo entre vítores y aplausos.

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“Yo veo que es una historia de amor, porque obviamente ella amó a ese animalito (...) cuando uno ama algo, lo protege”, dijo Ruiz.

El video de Salomón arriba del féretro de su difunta dueña impactó en redes. Sus custodios dicen que el can está “triste” por la pérdida.

“Lo acerqué a su ataúd para que se despidiera”, contó Jessica Florez, cuñada de Lenny.

A woman walks past the rubble of a collapsed building after an earthquake in Pereira, Colombia on August 11, 2026. A magnitude 7.4 earthquake struck Colombia on August 10, 2026, and killed at least 111 people, damaged more than 1,500 buildings, and left an unknown number of people buried under rubble. The government declared a state of emergency to attend to the quake that shook several cities across the coffee-producing region, the Pacific coast, and neighboring Latin American countries, sending terrified residents racing into the street. (Photo by Jaime SALDARRIAGA / AFP) (JAIME SALDARRIAGA/AFP)

El peor terremoto del siglo en Colombia ha dejado ya cerca a 300 muertos.