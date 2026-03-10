Universitaria de 20 años es acusada de homicidio tras dar a luz y enterrar a su bebé en el patio

Una estudiante universitaria de 20 años en Florida enfrenta cargos por homicidio agravado de un menor luego de que, según autoridades, diera a luz en el baño de su casa, dejara morir a su bebé recién nacido y, posteriormente, enterrara el cuerpo en el patio de la vivienda.

Anne Mae Demegillo. Foto: Policía del Condado de Flagler/Facebook ( Policía del Condado de Flagler/Facebook/Captura)

Caso ocurrió en Palm Coast

De acuerdo con registros de la Policía del Condado de Flagler y medios internacionales, la joven identificada como Anne Mae Demegillo, residente de Palm Coast, fue arrestada el viernes 6 de marzo tras el hallazgo del cuerpo del recién nacido.

Durante una conferencia de prensa, el jefe adjunto de la policía, Joe Barile, explicó que las autoridades recibieron una llamada para verificar el bienestar de la joven. La alerta se produjo después de que una persona informara que Demegillo había enviado mensajes de texto confesando que mantuvo su embarazo en secreto y que el parto ocurrió de forma inesperada en su vivienda.

Según el reporte policial, cuando los agentes llegaron al domicilio, la mujer confirmó que había dado a luz el día anterior en el baño de su casa.

El bebé habría llorado al nacer

En su declaración, la joven indicó que el bebé lloró al principio, pero posteriormente dejó de moverse. Tras el nacimiento, habría colocado el cuerpo del recién nacido en una bolsa dentro de su armario, según detallaron las autoridades.

El reporte también señala que, después del parto, Demegillo continuó con sus actividades normales e incluso asistió a su universidad para participar en una obra de teatro antes de regresar a su casa.

Horas más tarde, alrededor de las 10 de la noche, la joven habría enterrado el cuerpo del bebé en el patio de su vivienda, según la información entregada por la policía.

Las autoridades confirmaron que el caso continúa bajo investigación. Durante la conferencia, también recordaron la existencia de la Ley de Refugio Seguro, normativa que permite a los padres entregar recién nacidos en estaciones de policía, hospitales o estaciones de bomberos sin enfrentar cargos penales.

Nota realizada con ayuda de IA