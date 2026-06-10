¿Usa minoxidil? Mucho cuidado si tiene perros o gatos porque podría ponerlos en grave peligro

Mantener medicamentos fuera del alcance de las mascotas puede evitarles graves problemas de salud. (Shutterstock)

Si usted utiliza minoxidil para combatir la caída del cabello o estimular su crecimiento, hay algo importante que debería saber si vive con perros o gatos.

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Aunque se trata de un medicamento ampliamente utilizado por miles de personas en todo el mundo, diversos especialistas advierten que puede representar un riesgo grave e incluso mortal para las mascotas, si estas entran en contacto con el producto.

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Incluso pequeñas cantidades del producto podrían representar un riesgo para los felinos. (IA /IA)

De acuerdo con información divulgada por la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA), los gatos son particularmente sensibles a los efectos del minoxidil, aunque los perros también pueden verse afectados.

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El problema no ocurre únicamente cuando una mascota ingiere el producto de forma directa. Los expertos explican que la exposición puede darse de formas que muchas personas ni siquiera imaginan.

Por ejemplo, una mascota podría lamer la piel de una persona que utilizó el medicamento, entrar en contacto con almohadas, ropa de cama o muebles contaminados con residuos del producto, o incluso exponerse a pequeños derrames que pasen desapercibidos.

Según los especialistas, una vez que el minoxidil ingresa al organismo de la mascota puede alterar el funcionamiento cardiovascular y provocar complicaciones potencialmente graves.

Entre los riesgos descritos se encuentran disminución de la presión arterial, alteraciones en el ritmo cardíaco, acumulación de líquido en los pulmones y problemas respiratorios que requieren atención veterinaria urgente.

Los expertos señalan que los gatos son especialmente vulnerables y que incluso exposiciones mínimas podrían desencadenar consecuencias serias.

Además, los síntomas no siempre aparecen de inmediato. En algunos casos pueden manifestarse varias horas después del contacto con la sustancia.

¿Cómo proteger a sus mascotas?

Los especialistas recomiendan tomar varias precauciones si en su hogar hay animales de compañía:

Mantener el medicamento guardado en lugares seguros y fuera de su alcance.

Aplicar el producto lejos de las mascotas.

Limpiar inmediatamente cualquier derrame.

Lavarse bien las manos después de utilizarlo.

Esperar a que el producto se seque completamente antes de acercarse a perros o gatos.

Evitar que las mascotas laman la zona donde fue aplicado.

Cambiar y lavar con frecuencia fundas de almohadas o ropa de cama que puedan tener residuos.

Desechar envases, pañuelos o aplicadores de forma segura.

Una exposición accidental podría convertirse en una emergencia veterinaria. (IA /IA)

Los gatos son especialmente sensibles a los efectos del minoxidil, según especialistas. (IA /IA)

Si existe sospecha de que una mascota tuvo contacto con minoxidil, los expertos recomiendan buscar atención veterinaria de inmediato y no esperar a que aparezcan síntomas.

Aunque para muchas personas forma parte de su rutina de cuidado personal, cuando hay animales en casa es importante extremar las medidas de seguridad para evitar una emergencia que podría poner en riesgo la vida de sus compañeros de cuatro patas.