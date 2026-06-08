Video captó el momento en que avión se estrelló en República Dominicana: murieron piloto y copiloto

La aeronave intentó aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional La Romana, pero terminó incendiándose tras impactar fuera de la pista. Foto; La Nación Arg (Captura/captura)

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un avión privado se accidentó este domingo en República Dominicana, un hecho que dejó como saldo la muerte de sus dos tripulantes.

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El accidente ocurrió cuando la tripulación intentaba llegar de emergencia al Aeropuerto Internacional La Romana.

De acuerdo con información publicada por el diario argentino La Nación, la aeronave intentó realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional La Romana luego de reportar un problema técnico durante el vuelo.

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El avión, identificado con la matrícula N318JF y modelo GALX, había llegado procedente de Puerto Rico y tenía previsto continuar su recorrido hacia Houston, Texas, en Estados Unidos.

Según las autoridades dominicanas, cuando la aeronave se encontraba a unas 16 millas náuticas del aeropuerto, el piloto informó sobre una emergencia y solicitó autorización para aterrizar de manera urgente.

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Sin embargo, algo salió mal durante la maniobra.

Las imágenes difundidas muestran cómo el avión toca tierra fuera de la pista asfaltada y se desliza sobre una zona de césped. Segundos después, la aeronave termina envuelta en llamas mientras una enorme columna de humo negro se eleva sobre el aeropuerto.

Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar tras el accidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional La Romana. Foto; La Nación Arg (Captura/captura)

Las autoridades confirmaron que a bordo únicamente viajaban el piloto y el copiloto, quienes fallecieron en el accidente.

Equipos de emergencia, bomberos y personal médico acudieron rápidamente al lugar para controlar el incendio y atender la situación.

El Instituto Dominicano de Aviación Civil informó que ya se encuentra investigando las causas del accidente junto con los organismos especializados en la investigación de incidentes aéreos.

Por ahora no se han dado a conocer detalles sobre qué provocó el desperfecto que obligó a la tripulación a intentar el aterrizaje de emergencia.

El Aeropuerto Internacional La Romana es una de las principales terminales aéreas de República Dominicana y recibe cada año a miles de turistas que visitan esa zona del Caribe.