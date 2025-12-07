Veterinaria alerta: dejar que los perros duerman en el piso puede causar graves problemas de salud

Aunque en muchos hogares los perros duermen en el piso por costumbre o comodidad, una veterinaria advirtió que esta práctica puede generar problemas articulares y de espalda a largo plazo, especialmente en climas fríos o húmedos.

Riesgos de que los perros duerman en el suelo

La especialista detrás de la cuenta de TikTok @lauracromía explicó que, aunque algunos canes parecen disfrutar del suelo, no es recomendable para su salud. Dormir sobre superficies duras puede causar rigidez, lumbalgia y dolor articular, además de irritaciones en la piel por el roce constante.

En el caso de los cachorros, el riesgo aumenta, porque aún no pueden regular bien su temperatura corporal. El frío y la humedad del piso pueden afectar sus extremidades y causar molestias en su desarrollo óseo. También advirtió que, al no encontrar una postura cómoda, los perros cambian de posición constantemente, lo que afecta la calidad de su descanso.

En climas fríos o muy cálidos, el piso transmite temperaturas extremas que pueden resultar incómodas o incluso perjudiciales para las mascotas

¿Dónde deberían dormir los perros?

Para garantizar un descanso saludable, la veterinaria recomendó usar camas acolchadas que amortigüen articulaciones, cuello y columna. En temporadas frías, es preferible que duerman elevados del piso y lejos de corrientes de aire.

Su espacio debe ser silencioso y estable, con una manta que les genere sensación de seguridad. Conocer el lenguaje corporal del animal permite identificar molestias y ajustar su lugar de descanso según sus necesidades.

