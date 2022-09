Video: El devastador aspecto de bella joven luego de tratamiento estético

oi gente, não precisa ter medo de procedimento estético, é só tomar cuidado com os produtos usados, essa já tinha sido a 3º vez que eu havia feito preenchimento labial, mas por conta de um ladinho que ficou torto e eu queria corrigir precisei utilizar esse produto que me deu essa alergia severa. já havíamos tentado outros métodos de corrigir onde estava torto, com massagem modeladora, espremer o produto e não deu certo. esse foi o último caso e tive essa reação atípica, espero melhorar logo e não assustar ninguém. #procedimentosesteticos #deuerrado #hialuronidase #dermatologia #alergia #reacaoalergica