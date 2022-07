Maricruz Leiva: “En este país algunos médicos generales practican cirugía plástica con humanos”

La periodista Maricruz Leiva levanta la voz contra la realidad nacional de las cirugías plásticas, porque según ella estamos llenos de médicos generales que llevan un cursito de pipiripao sobre cirugía plástica y ya ponen clínicas anunciándose como cirujanos plásticos titulados.

“En este país los médicos generales practican la cirugía plástica con humanos de verdad. Me duele ver que esto no se detiene, que el Colegio de Médicos no le pone un alto y eso sigue matando a muchas personas, no hablo solo de hombres, también de mujeres”.

“Otras personas, si no se mueren, quedan con tremendas lesiones para el resto de la vida, como en mi caso. Es importante confirmar muy bien si el doctor que le va a hacer a uno la cirugía estética es un verdadero profesional especializado en cirugía plástica o solo ha llevado cursos y se cree profesional”, advierte la periodista.

Maricruz estuvo al borde de la muerte por muchas semanas después de haberse hecho un tratamiento estético en agosto del 2018 y le fue tan mal que estuvo internada en el Hospital San Juan de Dios de agosto a diciembre del 2018, además, fue tratada en Cuidados Paliativos. Una doctora de apellido Fallas fue quien le hizo la cirugía estética y por este caso Leiva tiene una demanda abierta en los tribunales de justicia.

Conversamos este julio del 2022 con Maricruz porque en la presente semana el doctor Mario Quesada, jefe de Cirugía Plástica del Hospital México y actual presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos, comentó en La Nación que en sus 28 años de ser médico y 23 como especializado en cirugía plástica “nunca había visto casos `tan grotescos’, de pacientes que se someten a procedimientos estéticos y quedan deformados, en condición crítica o incluso muertos”, le dijo el doctor a La Nación al tiempo que se declaró “alarmado” por la cantidad de pacientes graves que ingresan a hospitales públicos.

En lo que va de este año, incluso se observa un aumento con respecto al periodo anterior. Según confirma el doctor, en enero de este 2022 hubo 14 casos e incluso una de las pacientes falleció. También recordó a otra persona que estuvo casi siete meses internada y salió con deformidades importantes.

A Maricruz le duele que desde hace unos años para acá resulta que hacerse un tratamiento estético, para verse más bonita, está muy mal visto y las mujeres que lo hacen son vistas incluso como merecedoras de castigo.

“Ahora querer verse mejor está satanizado, una se hace una cirugía y si le pasa algo es porque se lo merecía, por vanidosa. Eso no debe ser. Para la gente es un pecado que una quiera verse mejor, es terrible, te señalan con el dedo. No debería ser así”, explica con dolor.