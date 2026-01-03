Internacionales

(Video) Vea en vivo la conferencia de prensa que dará Trump sobre detención de Maduro

Presidente de Estados Unidos se referirá, la mañana de este sábado, sobre la detención de Maduro

Por Marcelo Poltronieri

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, realizará una conferencia de prensa, la mañana de este sábado, para referirse al ataque que realizó su país en Venezuela para detener a Nicolás Maduro.

Donald Trump se referirá en minutos a la detención de Maduro. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Trump dio una breve entrevista a Fox News, pero hasta ahora lo hará de manera oficial desde la Casa Blanca, conferencia que podrá ver en la transmisión en vivo que aparece acá abajo.

Según AFP, el mandatario dijo que no permitiría que nadie “retomara donde él lo dejó”, y que Estados Unidos estará directamente involucrado en una posible transición.

“Vamos a estar muy involucrados. Y queremos llevar libertad al pueblo”, dijo Trump a Fox News en una entrevista telefónica, agregando que la operación de las fuerzas especiales estadounidenses demostraba que Washington “no iba a dejarse intimidar”.

