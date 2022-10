Viral: Compañeros reciben a joven boxeador como un héroe tras proclamarse campeón europeo

Tadhg O´Donnell, de 15 años, vivió un emotivo recibimiento en su llegada al colegio tras ganar la medalla de oro en campeonato europeo de boxeo.

Tadhg O´donnell (Captura)

El adolescente irlandés ganó oro en la final de los 66 kilogramos en categoría junior en un evento realizado en Italia, pero nunca le pasó por la mente que todo el colegio lo iba a recibir con un pasillo lleno de aplausos y felicitaciones a su regreso a clases.

Las redes sociales del Temple Carrig Secondary School, compartieron el video donde le dan la bienvenida sorpresa al joven boxeador y este rápidamente se hizo viral.

O´Donnell comentó que su madre fue parte de la sorpresa y que fue muy significativo para él.

“Mi mamá me llevó porque llegaba tarde, pero no me dijo nada de la guardia de honor. Significó todo para ganar el oro europeo, estaba encantando”, aseguró.