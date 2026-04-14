Viuda de Hugh Hefner rehace su vida: se casó con un hombre opuesto a su polémico pasado en Playboy

La vida le dio un giro completo a Crystal Hefner. A casi nueve años de la muerte del famoso creador de Playboy, Hugh Hefner, la rubia sorprendió al mundo al volver a casarse… pero esta vez con un hombre que nada tiene que ver con el excéntrico magnate.

Crystal, de 39 años, ahora es la esposa de James Ward, un biólogo marino que vive en Hawái. La boda fue todo lo contrario a los lujos de la mansión Playboy: íntima, sencilla y rodeada de naturaleza, en Aitutaki, en las paradisíacas Islas Cook.

Crystal se casó con Hugh Hefner en 2012 cuando ella tenía 26 años y él 86. (Matt Sayles)

Nada de alfombra roja ni fiestas extravagantes. Según la propia Crystal, quisieron algo “elegante y tranquilo”, muy lejos del mundo en el que ella vivió durante años.

Un pasado que no fue color de rosa

Crystal fue la última esposa de Hugh Hefner. Se casaron en 2012 cuando ella tenía 26 años y él 86, tras una relación llena de idas y vueltas.

Aunque por mucho tiempo se le vio como parte del glamur de la mansión Playboy, con los años la propia Crystal ha contado una historia muy distinta.

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En su libro Only Say Good Things, soltó varias verdades fuertes: aseguró que no hubo amor real, que se quedó porque sentía que él la necesitaba y que la vida ahí era “restrictiva” y hasta “traumática”.

“Me sentía atrapada”, confesó. Incluso dijo que su valor se medía solo por su apariencia y que tenía que verse perfecta todo el tiempo.

Un nuevo comienzo lejos de los excesos

Tras la muerte de Hefner en 2017, Crystal decidió cambiar de rumbo. Se alejó del ojo público, fue a terapia y empezó a reconstruir su vida.

Crystal, de 39 años, ahora es la esposa de James Ward, un biólogo marino que vive en Hawái. La Nación (La Nación / Argentina / GDA/La Nación)

Ahí fue donde apareció James Ward, un hombre completamente opuesto al fundador de Playboy: amante de la naturaleza, dedicado al turismo ecológico y enfocado en experiencias marinas como ver ballenas, tiburones y tortugas.

Se conocieron en 2024 y la relación avanzó rapidísimo. Ese mismo año se comprometieron en Hawái, en un escenario sacado de película, con vista al océano.

Una boda con significado

La elección de las Islas Cook no fue casualidad. La pareja buscaba un lugar remoto, tranquilo y especial.

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“Queríamos enfocarnos en lo importante”, dijo Crystal, dejando claro que esta etapa de su vida gira en torno a la paz, la naturaleza y una relación muy diferente a la que tuvo antes.

Cerrando un capítulo

Más allá del nuevo matrimonio, este cambio representa algo más profundo para Crystal: dejar atrás una etapa marcada por fama, lujos… y también momentos difíciles.

(AP)

Hoy, su historia es otra. Lejos de los excesos de Playboy y más cerca de una vida sencilla, parece que finalmente encontró lo que estaba buscando.