Volaris lanza promoción “Hot Tickets” con hasta 50% de descuento en vuelos internacionales

La aerolínea Volaris anunció descuentos de hasta 50% en boletos internacionales como parte de su campaña “Hot Tickets”. La oferta es por tiempo limitado y aplica para viajes en 2025

Por Marcelo Poltronieri
La aerolínea de ultra bajo costo inaugura tres rutas desde San José a destinos clave en EE. UU. y México, con tarifas accesibles desde $79.
Volaris ofrece descuentos de hasta 50% en su nueva campaña "Hot Tickets". (Volaris Costa Rica/Cortesía)

La aerolínea Volaris anunció su promoción “Hot Tickets”, que permite adquirir boletos de avión con hasta 50% de descuento en vuelos internacionales. La campaña está disponible para rutas desde San José, Costa Rica hacia México, Centroamérica y Estados Unidos.

Los tiquetes pueden comprarse del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2025 y aplican para volar entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025.

Tipos de reservación incluidos

La oferta aplica en tres modalidades de compra:

  • Zero: incluye un objeto personal y check-in web 24 horas antes del vuelo.
  • Básica: incorpora además una maleta de mano de hasta 15 kg y la opción de adelantar el vuelo en el aeropuerto.
  • Plus: agrega una maleta documentada de 25 kg, cambios de vuelo ilimitados y reembolso asegurado.

La aerolínea informó que el descuento solo aplica sobre la tarifa aérea y no incluye impuestos, Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) ni servicios adicionales.

Aeropuerto Juan Santamaría, amanecer
Los boletos promocionales aplican para vuelos hacia México, Centroamérica y Estados Unidos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Beneficio adicional para miembros v.club

Los clientes que cuenten con la membresía v.club podrán obtener un 20% de descuento adicional, lo que amplía las posibilidades de ahorro para quienes planean viajes internacionales en la temporada de fin de año.

Restricciones y condiciones

La oferta no es válida para grupos de más de 10 personas y se encuentra disponible solo a través de volaris.com. Además, los boletos están sujetos a disponibilidad durante el periodo promocional.

