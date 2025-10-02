Volaris lanza promoción “Hot Tickets” con hasta 50% de descuento en vuelos internacionales

La aerolínea Volaris anunció su promoción “Hot Tickets”, que permite adquirir boletos de avión con hasta 50% de descuento en vuelos internacionales. La campaña está disponible para rutas desde San José, Costa Rica hacia México, Centroamérica y Estados Unidos.
Los tiquetes pueden comprarse del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2025 y aplican para volar entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025.
Tipos de reservación incluidos
La oferta aplica en tres modalidades de compra:
- Zero: incluye un objeto personal y check-in web 24 horas antes del vuelo.
- Básica: incorpora además una maleta de mano de hasta 15 kg y la opción de adelantar el vuelo en el aeropuerto.
- Plus: agrega una maleta documentada de 25 kg, cambios de vuelo ilimitados y reembolso asegurado.
La aerolínea informó que el descuento solo aplica sobre la tarifa aérea y no incluye impuestos, Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) ni servicios adicionales.
Beneficio adicional para miembros v.club
Los clientes que cuenten con la membresía v.club podrán obtener un 20% de descuento adicional, lo que amplía las posibilidades de ahorro para quienes planean viajes internacionales en la temporada de fin de año.
Restricciones y condiciones
La oferta no es válida para grupos de más de 10 personas y se encuentra disponible solo a través de volaris.com. Además, los boletos están sujetos a disponibilidad durante el periodo promocional.
