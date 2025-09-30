WhatsApp permite enviar ‘live photos’ en iOS y Android

WhatsApp habilita el envío de 'live photos' en iOS y Android. (Anna Bizon/Foto tomada de Freepik / Foto ilustrativa.)

WhatsApp anunció la incorporación del soporte para ‘live photos’, también conocidas como fotografías en movimiento, en su aplicación tanto para iOS como para Android. La función permitirá enviar y recibir este tipo de imágenes conservando su movimiento y sonido, logrando que los destinatarios vean el contenido original sin pérdidas.

Según informó Europa Press, este formato captura un instante antes y otro después de la foto, generando un breve clip de dos o tres segundos, lo que posibilita compartir momentos más naturales y dinámicos.

La actualización incluye escáner de documentos en Android y mejoras en la búsqueda de grupos. (Shutterstock)

Función disponible en todas las plataformas

La compañía explicó en un comunicado que las ‘live photos’ en WhatsApp “capturan la vida tal y como es, completa con sonido y movimiento”, reforzando así la experiencia de comunicación. El soporte estará disponible de manera nativa en todas las plataformas, garantizando compatibilidad entre dispositivos.

De esta forma, al enviar una fotografía en movimiento, el archivo llegará con todas sus características intactas, sin necesidad de transformarlo en vídeo o GIF.

Meta añade temas de chat y GIFT en la app de mensajería.

Otras novedades en la última actualización

La introducción de las ‘live photos’ forma parte de un paquete más amplio de novedades de la aplicación. Entre ellas destacan:

Temas y fondos de chat generados por Meta AI.

Nuevos paquetes de stickers disponibles para todos los usuarios.

disponibles para todos los usuarios. Búsqueda simplificada de chats grupales a través de cualquiera de sus participantes.

a través de cualquiera de sus participantes. Escáner de documentos en Android, una herramienta que ya existía en iOS y ahora se extiende a todo el ecosistema.

