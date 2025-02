Youtube cumple 20 años y acá le mostramos cuál fue el primer video que se subió

YouTube ha conseguido envejecer mucho mejor que la mayoría de plataformas: no pierde terreno frente a posibles competidores y se adapta sin dificultad a cada cambio en el panorama del entretenimiento.

Con el tiempo, se ha convertido en un enorme archivo de nuestra vida digital. Nacido hace 20 años durante una cena con amigos, YouTube es hoy el mayor servicio de vídeo digital del mundo.

Veinte años después, YouTube es la única plataforma que compite simultáneamente con las redes sociales, las plataformas de streaming e incluso apps musicales.

Un gran contenedor de información y entretenimiento en el que casi se puede encontrar de todo. Consejos de belleza, recetas de cocina, ‘reality shows’, documentales, música, videojuegos...

En 2024, el principal servicio de alojamiento de vídeos en línea contaba con 2.500 millones de usuarios mensuales y más de 100 millones de suscriptores premium.

Desde sus comienzos como un proyecto experimental de tres exempleados de PayPal, hasta convertirse en la plataforma de video más popular y transformadora del mundo, YouTube ha redefinido el entretenimiento, la información y la interacción social.

Según datos de la empresa de investigación eMarketer, la gente pasa 36 minutos al día en YouTube: 17 en televisores, 4 en la computadora y 15 en el teléfono. En Estados Unidos, YouTube se ha convertido en el segundo distribuidor de contenidos en los televisores, por detrás del gigante Disney+.

Sin estudios ni costes de producción, ya que los contenidos los suben los usuarios, YouTube tiene una ventaja considerable sobre los medios tradicionales.

“Es un flujo imparable de contenidos, y hay para todos los gustos, así que la gente siempre está sintonizada”, explica a la AFP Ross Benes, analista de la empresa de investigación eMarketer.

Historia

La idea de lo que sería YouTube surgió en los días posteriores a la Super Bowl, la gran final del campeonato de fútbol americano.

Ese año, un incidente conocido como “Nipplegate” conmocionó a Estados Unidos: Justin Timberlake mostró un pecho de Janet Jackson durante el espectáculo del descanso.

Jawed Karim, que se perdió la escena en directo, intentó en vano ver el pecho del que todo el mundo hablaba. Al darse cuenta de que muchas personas debían de encontrarse en la misma situación, imaginó el futuro de YouTube, un sinfín de vídeos sobre todos los temas imaginables.

El sitio web Youtube.com se lanzó el 14 de febrero de 2005 por tres exempleados de PayPal, entre ellos Karim.

Sin embargo, no fue hasta dos meses después que los usuarios pudieron comenzar a subir videos. El primero de ellos, titulado “Me at the zoo”, fue subido por Karim el 23 de abril de 2005.

En el clip de solo 19 segundos, Karim se presenta frente a los elefantes en el Zoológico de San Diego y comenta sobre la longitud de las trompas de estos animales. Hoy, este video sigue siendo un hito en la historia de la plataforma.

En los primeros años, YouTube creció rápidamente, pero el verdadero auge llegó en 2006. En ese año, la plataforma experimentó un aumento de casi 400% en usuarios, alcanzando los 20 millones. El año 2010 marcó un hito importante para la plataforma al transformarse también en una plataforma de streaming.

En 2012, YouTube alcanzó un nuevo hito con el fenómeno viral de ‘Gangnam Style’ de Psy. Este videoclip, que parodiaba la vida lujosa y excéntrica del distrito de Gangnam en Seúl, Corea del Sur, se convirtió en el primer video en superar el mil millón de visitas

Ahora, veinte años después de sus inicios, el futuro de YouTube se ve marcado por su continua adaptación a las nuevas tendencias y tecnologías como la inteligencia artificial.