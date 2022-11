17 universidades de Estados Unidos ofrecerán becas a ticos este sábado

Aproveche y consulte por las becas que ofrecen las universidades en de Estados Unidos. Foto: EducationUSA. (EducationUSA)

Si usted es estudiante de último año de colegio y sueña con estudiar una carrera universitaria en Estados Unidos, esta podría ser la oportunidad que está esperando.

Este sábado 12 de noviembre se realizará la Expo American Education, la cual es organizada por International Student Network, Inc.

Esta feria se realizará en el Hotel Marriot, en Hacienda Belén, Heredia, de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., y estarán presentes 17 universidades estadounidenses de primer nivel, entre ellas: Skagit Valley University, Savannah College of Art & Design, University of South Alabama, Central New Mexico Community College, Mercyhurst University, University of New Haven, Fisher College, Tennessee Tech University, Iowa State University, Full Sail University, University of North Carolina at Pembroke, University of North Carolina at Wilmington, Elgin Community College, Carnegie Mellon University - Heinz College, Luther College, Dordt University y Drake University.

Los estudiantes y padres que asistan tendrán acceso a los representantes de admisión de estos centros educativos, quienes ofrecerán opciones parciales de becas basadas en méritos académicos, es decir por buenas calificaciones. Estas becas van desde los $10,000 a $20,000 por año, según las universidades.

Este sábado se llevará a cabo un feria con universidades estadounidenses. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Además, darán información sobre costos de matrícula, oportunidades de trabajo y estudio e incluso opciones profesionales después de la graduación.

Si usted desea participar tome en cuenta que el evento es gratuito pero el cupo es limitado, por lo que previamente deberán inscribirse en www.studentlane.com

Además, se recomienda a los estudiantes llevar sus documentos de admisión, expediente académico, resultados de pruebas TOEFL o SAT, con el fin de que las universidades puedan evaluar su solicitud durante el evento.