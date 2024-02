¿Busca trabajo? Aliste el currículum para una feria de empleo

La feria de empleo será en San Antonio de Desamparados.

Si usted anda en busca de trabajito y vive cerca de San José, aliste el currículum y vaya a pulsear un puesto de trabajo en esta feria de empleo.

Resulta que la compañía Súper Baterías anda en busca de personal para diferentes partes del país. La empresa solicita que los interesados sean responsables, así que aproveche porque esta puede ser una excelente oportunidad para usted o algún familiar que ocupe brete pronto.

Los puestos disponibles son: vacacionistas, motorizados y personal para coberturas.

Lo bueno de esta empresa es que no pide tanto cosa, entre los requisitos que solicitan es ser mayor de edad, tener mínimo noveno año aprobado, experiencia en ventas y buen servicio al cliente. En el caso de los motorizados deben tener licencia de conducir A2 o A3 al día, si usted tiene moto propia es un plus, pero en caso de no tener no hay problema, igual puede postularse.

La feria de empleo será el próximo sábado 10 de febrero, en la tienda comercial que está ubicada en el cruce de San Antonio de Desamparados, específicamente 100 metros norte de la Cruz Roja, y el horario será de 9 a.m. hasta las 4 de la tarde.

Recuerde llevar impresa su hoja de vida actualizada y sepa que las personas que son contratadas por esta empresa tendrán muchos beneficios, como los horarios rotativos, oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, entre otros.

Si usted no puede asistir a la feria, pero le interesa participar, puede enviar su hoja de vida al correo: reclutamiento@arhte.org

Si tiene alguna duda sobre el proceso de selección o los puestos de trabajo, también puede enviar un correo a esa misma dirección o si prefiere, puede escribir al WhatsApp 8580-5454.