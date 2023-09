Este jueves usted podrá regalar vida al donar sangre

Su sangre puede servir de puente para que una persona sobreviviente de un accidente, operación o con cualquier problema de salud sobreviva.

Usted puede regalar vida al donar su sangre y este jueves 28 y viernes 29 de setiembre habrá una campaña de donación abierta a todo público.

El Banco Nacional de Sangre de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en colaboración de la Universidad Latina de Costa Rica se encargarán de recibir estas donaciones.

La campaña se llevará a cabo en la sede San Pedro de la Universidad Latina, que se encuentra ubicada 200 metros este y 200 metros sur del Walmart de San Pedro, en el edificio C, aulas C1-6 y C1-7, y en donde podrá asistir sin cita previa desde las 8 a.m. hasta las 11 a.m.

Con su sangre usted puede salvar la vida hasta cuatro personas. Fotos: Mayela López (Mayela López)

Las personas interesadas solo deben tener entre 18 años y 65 años, pesar como mínimo 52 kilos, contar con buena salud, llevar la cédula o el pasaporte, además no deben ayunar ese día, es importante que desayunen liviano como café, galletas, frutas; es importante que no coma nada grasoso, ni huevos o lácteos antes de donar.

También es importante que consuma, al menos, un litro de agua previo a la donación.

No deben haber consumido licor en las últimas 24 horas antes de la donación.

Las embarazadas o mujeres en periodo de lactancia no pueden donar.

Las personas que tienen perforaciones, tatuajes, o se han hecho una cirugía o gastrocopía pueden donar luego de seis meses de haberse hecho estos procedimientos.

La donación puede llevarse como máximo 40 minutos y con su sangre usted le puede salvar la vida hasta cuatro personas.

Para mayor información puede llamar al Banco de Sangre al 8992-2151.