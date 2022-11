Salimos de dudas... Esto pasará con Luis Fernando Suárez al finalizar el Mundial

Rodolfo Villalobos y Luis Fernando Suárez, siempre juntos a pesar de las risas. (Rafael Pacheco Granados)

Si a Costa Rica le vuelven a meter otro siete contra Japón y ocho contra Alemania, Luis Fernando Suárez puede estar tranquilo que su puesto no corre peligro, pase lo que pase su posición como seleccionador nacional no está en duda.

Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefútbol, fue enfático que no tiene duda alguna de que el cafetero seguirá a cargo de la Sele para las eliminatorias del Mundial 2026 porque “apuestan a un proceso y no a ser resultadistas”.

“Ese es el problema de Costa Rica, ayer perdemos estrepitosamente, es una derrota histórica, trágica, terrible, horrorosa para mí como presidente, para Luis Fernando como técnico, para todos los jugadores, pero es un partido y hoy no se acaba el fútbol en Costa Rica por ese partido, no nos jugamos la vida. Seguimos siendo resultadistas, no aprendemos, con una derrota así viene la pregunta si continúa o no el técnico y él tiene un contrato.

“Antes del partido contra España era el técnico de mayor aprobación en Costa Rica con 82%, no sé si hoy se hace la encuesta bajará estrepitosamente, pero nosotros no nos manejamos por resultados o calenturas si lo quieren hoy o no los aficionados, sino que vemos el trabajo integralmente, no existe ninguna posibilidad que eso suceda”, comentó en declaraciones a Radio Monumental.

Rodolfo Villalobos se fue en excusas y habló sobre la “risita” de Luis Fernando Suárez

Previo al Mundial, al entrenador cafetero le renovaron por cuatro años, en el momento de mayor ilusión luego de clasificar a Qatar 2022, donde en el primer partido de la competición la Sele cayó humillada 7-0 ante España.

Rodolfo se dedicó este jueves a defender y justificar a Suárez, le bajó totalmente el piso a la risa del técnico luego de la goleada contra los ibéricos.

Luis Fernando Suárez generó mucha polémica con este gesto tras el partido ante España. Foto: Twitter

“Esto hay que verlo dentro de un contexto, yo realmente estoy sorprendido de ver los niveles a los que hemos llegado buscando donde generar conflicto, roncha. En la cabeza de qué persona inteligente cabe qué un técnico va a tener una sonrisa de felicidad perdiendo 6-0, es que a mí me parece hasta irrespetuosa la pregunta para hacérsela a Luis Fernando”

“Conversé con él ahora y sí nos dio risa, pero por el cuestionamiento que alguien puede estar contento perdiendo 6-0, no sé si ustedes tienen control de su cara, están angustiados en momentos difíciles. La gente reacciona de maneras diferentes, hay risas sarcásticas también.

“¿Ustedes en serio creen que él se estaba riendo porque íbamos perdiendo 6-0? Por Dios, hay que ser irracional para pensarlo. Yo no le doy importancia a eso, cero, sé lo que sufrió y pasó. Jamás pensaré que se estaba riendo del resultado, es que es... mejor me guardo la palabra”, dijo este jueves a los medios presentes en Doha

Está claro, Rodolfo Villalobos está a muerte con Luis Fernando Suárez, vamos a ver más adelante que tan fuerte se mantiene su convicción.