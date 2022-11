Tico que se pegó viaje a Qatar con Veinsa: “Estoy ronco de gritar el gol contra Japón”

Súmele otro día inolvidable más a la historia de vida de José Adolfo Salas Ramírez, el pasado domingo 27 de noviembre, porque estuvo nada menos y nada más que en el Estadio Áhmad bin Ali, Al Rayyan de Qatar, celebrando el momento en que Costa Rica venció a Japón 1-0 en la Copa Mundo Qatar 2022.

Vean esa cara dentro de un estadio mundialista, es la contentera pura, poco que agregarle a la foto. (Cortesía)

“Todavía estoy ronco de la gritada del gol ante Japón. La verdad tenía muy pocas expectativas por la goleada del primer partido, pero Costa Rica se paró bien y llegó el gol de Fuller y fue tremenda la celebración entre todos los ticos que estábamos en el estadio.

Antes del partido se hermanó con los japoneses, después los consoló porque les ganamos. (Cortesía)

“Vivir un mundial es algo extraordinario y que la selección anote un gol, es algo que uno quiere vivir. Hay equipos como México y Uruguay que no han logrado un gol y hablando con los aficionados de esos países me dicen que no quieren irse sin goles. En verdad que ese Costa Rica-Japón es inolvidable para mí”, nos comenta desde Qatar José Adolfo, quien se escuchaba bastante ronco todavía.

La gran paseada se ha dado este tico gracias a la promoción de Veinsa. (Cortesía)

Este vecino de Curridabat, y saprissista de corazón, vivió otro día para nunca olvidar porque el pasado 30 de setiembre se ganó un viaje a Qatar con entradas para tres partidos gracias a Veinsa, que lanzó la promoción “Vamos con Vos a Qatar” y por eso en estos tiempos de mundial la está pasando de lo lindo en oriente.

Le ha sacado buen jugo a la viajada porque hasta se tiró la mejengota de Estados Unidos contra Inglaterra que quedó 0-0. (Cortesía)

“Ha sido una experiencia muy bonita. Un mundial en medio oriente es algo muy diferente. El clima está agradable, hay mucha organización y se conocen demasiadas culturas. Para mí es muy agradable disfrutar diferentes formas de comportarse y de vivir el fútbol.

“Hay que adaptarse a situaciones como los aires acondicionados que están a full bajo techo y cuando uno anda en la calle el calor es tremendo, entonces esos golpes tan bruscos de calor le complican la salud a uno y en los estadios están tan fríos que uno debe andar sueta”, explica este terapeuta quien trabaja en la Caja Costarricense del Seguro Social.

Que no diga nada, pero en esta foto hasta de galán está jugando. (Cortesía)

Por supuesto que este suertudo, quien por vivir de lleno en el “Planeta Fútbol” es que se ganó el viaje a Qatar, porque participó de la promoción de Veinsa el pasado 10 de setiembre en el estadio Alejandro Morera Soto porque como buen y fiel morado se fue a apoyar a Saprissa en el clásico de clásicos del fútbol tico ante Alajuelense. Ese día los morados también alegraron a José Adolfo porque ganaron el partido 1-0 con gol de Javon Eeast.

Por supuesto, si es tico, es pelotero, no duró un segundo y ya tenía barra de amigos hecha. (Cortesía)

El saprissista tiene ya todo listo para el partido mundialista de mañana entre Costa Rica y Alemania, entre eso que tiene listo está una gran fe. “Hay que estar bien parados atrás contra los alemanes para lograr el 0-0 o aprovechar algún balón en ofensiva y anotar, y si España gana, pasamos a octavos”, analiza con gran ilusión.

Por las noches se pega escapaditas en esta playa con semejante vista. (Cortesía)

El partido es a las 10 de la noche hora de Qatar y nos dice que estará sentado en el estadio Estadio Al Bayt dos horas antes. Será el tercer partido de ambas selecciones en el Grupo E.