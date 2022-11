El júbilo de una victoria inesperada desde la casa de un seleccionado tico

En la casa de los López en Turrúcares se celebró a lo grande el triunfo de Costa Rica ante Japón. (JORGE CASTILLO)

Bobby ladraba, doña Andrea y don Douglas se abrazaban, el pequeño David pegaba brincos, las hermanas Camila y Victoria se dejaron llevar por la emoción al igual que la tía Marianela.

Si todo Costa Rica vibró, celebró y se regocijó con el triunfo ante Japón, imagínese cómo pudo ser el momento desde la casa de uno de los seleccionados nacionales, algarabía total que pagó con una victoria una fe que nunca se perdió pese a todas las adversidades.

Don Douglas López, papá del jugador del mismo nombre que está con la Selección Nacional en Qatar 2022 nos abrió las puertas de su hogar para vivir la experiencia mundialista desde otros ojos.

Media hora antes de iniciada la mejenga, a las 3:30 a.m., llegamos a la casa en Cebadilla de Turrúcares en Alajuela, detrás de la plaza de deportes, donde toda la vida ha vivido la familia del jugador del Herediano.

La tensión fue una parte importante durante casi toda la mejenga. (JORGE CASTILLO)

Desde que llegamos, una de las primeras cosas que nos dijo el orgulloso tata era su pronóstico del partido, ganábamos 1-0 y luego a aguantar tal como fue la mejenga con Nueva Zelanda.

Durante el partido lo ratificó varias veces, aunque a ratos las primas y tía de Douglas veían que el 0-0 se hacía grande, la igualada incluso tomando en cuenta lo que pasó ante España, ya era un avance.

“Yo sabía que era un partido muy cerrado de ambos lados y, obviamente, Costa Rica no se iba tirar al ataque tan a lo loco, sabía que se iban a defender bien con una línea de cinco que es lo que hicieron, y el contragolpe de nosotros, si se monta bien, se iba a lograr ese gol que gracias a Dios se dio y pegué el marcador”, nos contó sobre cómo le hizo para acertar.

Es que en la casa de don Douglas se vive y come fútbol, él es un apasionado de este deporte que ya tiene un hijo mundialista y a su cumiche, David, de ocho años, lo tiene en categoría infantil de Alajuelense que entrena en el Centro de Alto Rendimiento erizo, a unos minutos de su casa.

Douglas López, papá del seleccionado del mismo nombre, disfrutó a lo grande el partido de este domingo. (JORGE CASTILLO)

Ver a mi hijo cuando salió a celebrar después que terminó el partido es algo que me llena de mucho orgullo — Douglas López

Comprensivo

Conocer bien cómo se maneja el fútbol, los roles y las circunstancias de los juegos le hace entender que en este momento a su hijo mayor le toca esperar para debutar en una Copa del Mundo.

La familia no pierde la fe de verlo jugar el próximo jueves ante Alemania; sin embargo, el solo hecho que se le abriera la oportunidad de viajar a Qatar es algo que los llena muchísimo.

“Es una emoción grandísima, es inexplicable lo que uno siente, saber que mi hijo está siendo partícipe de todo esto. El hecho que ganemos es increíble también, porque diay, después de semejante papelazo, ya vemos otra cara, la realidad, el verdadero Costa Rica, como decía el Chunche, se chollaron las nalgas y se vio otra actitud.

“Ver a mi hijo cuando salió a celebrar después que terminó el partido es algo que me llena de mucho orgullo. Estamos hablando de que hay un montón de jugadores dentro y fuera de Costa Rica, que llamaron solo a 26 y verlo a él en ese grupo, no es cualquiera. A su corta edad tener un mundial (24 años) es una gran vitrina, esperando que este no sea su techo”, nos dijo orgulloso.

Una de las repisas de la casa, la adornan fotos relacionadas a la carrera de Douglas López. (JORGE CASTILLO)

Cuando cayó el gol de Keysher Fuller hasta la abuela se vino a asomar. Doña Patricia Fernández, abuelita materna de Douglas, se unió al festejo que de repente se armó en su casa.

Aún al otro lado del mundo, la familia ha estado muy pendiente del seleccionado, según nos contó doña Andrea. Previo al inicio del Mundial hablaban casi todos los días y ya en la Copa lo hacen menos, pero aún ella no pierde la esperanza de verlo aunque sea unos minutitos ante Alemania.

“Douglas se ha esforzado mucho para estar ahí, está cumpliendo un sueño, algo que nos hace realmente muy felices. En este partido el equipo demostró el carácter que tiene”, agregó.

Si luego de que España nos clavó siete esta familia tenía la fe y la ilusión que la Sele se recuperaría, con un panorama ahora mucho más favorable la fe está más fuerte e intacta que nunca, el mismo sentimiento que se vive en muchas casas de Costa Rica.