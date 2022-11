Video: Luis Fernando Suárez respondió a Luis Enrique y dijo quién es mejor entrenador

Luis Fernando Suárez le respondió a Luis Enrique con su misma receta. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

El discurso de creérsela y no dejarse impresionar por nada es una de las cosas en las que más está trabajando la selección de Costa Rica de cara al debut en el Mundial Qatar 2022.

Las frases vienen desde la parte más alta, el técnico Luis Fernando Suárez, quien no se arruga ante ningún reto y hasta respondió a una de las frases más picantes de Luis Enrique, técnico de España.

Para el entrenador colombiano de la Tricolor, su colega ibérico puede decir misa, pero no cree que sea el mejor técnico del mundo, según respondió ante una entrevista que dio en Qatar a Caracol Radio de Colombia, cuando le consultaron por esas declaraciones.

“Él no es el mejor, es el segundo, porque yo soy el mejor. En ese sentido creo que uno debe creerse el mejor, si yo voy a pensar que no sé nada, que los entrenamientos míos no sirven, entonces no valen absolutamente”.

“Yo valoro mucho lo que él dijo y que en determinado momento se puede tomar de muchas maneras, me parece lo mejor que puede haber dicho, pero dijo algo equivocado, porque el mejor soy yo”, contestó con mucha seguridad y una sonrisa de lado a lado.

Luis Enrique indicó el 11 de noviembre que él es el mejor del mundo, esto cuando dio su lista de convocados para el mundial.

“Soy el mejor entrenador que puede haber en la faz de la tierra. No hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. Eso es lo que yo me creo. Otra cosa es que sea realidad, que evidentemente no es verdad. Pero yo me lo creo. Dudas ninguna, te lo puedo garantizar”, dijo esa vez.