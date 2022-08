10 consejos para saber si su relación de pareja es tóxica

De la mano de la sicóloga María Ester Flores, experta en familia, en relaciones de pareja (porque es lo que le llega a su consultorio todos los días) le dejamos 10 consejos para que identifique si está su relación de pareja es tóxica:

1.EMPATIA: Es cuando alguno de los dos o los dos no logran tener empatía con el otro, es decir que no pueden entender el dolor de su pareja, el llanto no le conmueve y no le importa su sufrir. Al contrario, desea hacer más daño.

Cuando se termina el respeto, comienzan los problemas serios.

2. INDIFERENCIA: Cuando uno de los dos o los dos es indiferente a hablar y resolver conflictos. Y dejan el problema sin resolver dejando a su pareja triste y con mucha frustración. Y cuando se le pide a la pareja que no haga bromas de mal gusto, que asuma responsabilidades o que le molesta una acción negativa como burlas en público y similares la persona sigue como si nada.

3. IRRESPETO: Cuando uno de los dos o los dos insulta, grita, humilla y atenta contra tus derechos fundamentales de vivir en paz, a través una resolución de conflictos con diálogo y amor. Si esto falta, no hay nada que hacer.

4. INFIDELIDAD MUTUA: Si ambos deciden tener una convivencia de mutua infidelidad, con el paso del tiempo genera malestar y rencor, y sobre todo odio a sí mismo por permitir que la promesa de inicio de relación sea una mentira. No es verdad que van a ser felices así. Lo correcto es cortar y llevar una vida sincera consigo y con el mundo. Y disfrutar de una pareja plena y disponible.

La rutina es buena para romper las relaciones.

5. DESEQUILIBRIO DE TAREAS DE CONVIVENCIA: Si viven juntos, lo ideal es que ambos trabajen hombro a hombro. Si uno de los dos se recarga en lo económico o doméstico, se terminan aburriendo de la carga, se dejan de admirar y empezarán las peleas y reclamos. Con esto se cansan y el día menos pensado se van.

6. FALTA DE PASIÓN Y SEXO: Si la pareja en sus inicios tenía un buen ritmo sexual y la dinámica era muy romántica, pero con el paso del tiempo pierden esa chispa y se centran en las cosas aburridas y cotidianas, se empezarán a hartar, a caerse mal, y sobre todo a soñar con alguien que le devuelva las mariposas de la excitación, entonces la infidelidad estará a la vuelta de la esquina. Por eso “pilas con eso”.

Ver la vida de diferente forma podría provocar una relación tóxica.

7. SEXO ABURRIDO Y RUTINARIO: Muchas veces las parejas hacen el amor por cumplir, o por quitarse el estrés, o para poder dormir. Sin embargo, esto es un gran peligro, ya que una de las partes sueña con un ritual erótico y salvaje de vez en cuando, como hacer el amor en una pequeña isla del Pacífico a pleno sol del día, tener un fin de semana con vinito y ropa erótica, pero por más que lo hable y lo pida, el otro no le hace caso, cayendo de nuevo en la rutina y así se propicia la infidelidad por puro aburrimiento sexual.

8. DIFERENCIAS DE FORMAS DE VER LA VIDA: Es muy complicado cuando en la pareja hay diferencias de religión -por ejemplo- y se pasan criticando uno al otro. O bien, uno es racista y el otro no. Uno es vegetariano y el otro no lo soporta. Uno es amoroso con las mascotas y hasta duermen con perritos y gatitos y el otro grita pensando que es asqueroso. Cosas así van dejando una sensación de humillación y de malestar que terminará por hacernos pensar que el otro es déspota e insensible, llegando al final de su triste relación.

9. EGOISMO EN LA PAREJA: Es cuando uno de los dos tiene plata y solo piensa en sí mismo. Le miente o le esconde su realidad económica con tal de no darle nada, o dejarle algo a fututo aun cuando ambos trabajen para el hogar. No colabora con las responsabilidades, la relación se vuelve una atmósfera de desconfianza y deseos de que le vaya mal al otro por malo, o mala y egoísta. Así empieza una guerra emocional sin tregua y final seguro.

10. CONTROL Y DOMINIO: Si uno de los dos o los dos desde que inicia la relación tratan de retener el amor por medio del control, dominio, desconfianza y celos, y siempre están exigiendo explicaciones irreales, con el paso del tiempo cansa y la pareja pierde su identidad. En lugar de ser pareja son policía uno del otro. O bien una mamá regañona o papá regañón. Al perderse esa identidad uno de los dos volverá a soñar con alguien romántico y entonces la infidelidad puede ser una opción o mejor dejar la relación.