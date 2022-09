10 enseñanzas que nos deja el novelón de Shakira y Piqué

La separación de Shakira y del futbolista Gerard Piqué le dio vuelta al mundo y aparecen capítulos nuevos a diario.

Rumores van y vienen. Que si infidelidad, que si ataques de ansiedad, que si pleitos legales por la custodia de los hijos...

Un infidelidad del futbolista acabó con la relación de 12 años. Foto: El Tiempo / GDA. (El Tiempo/GDA)

Aunque la historia se desarrolla lejos de nosotros, es mucho lo que podemos aprender de semejante novela.

Buscamos a Jorge Zúñiga, máster en Terapia de Famiia, y le preguntamos cuáles son las diez lecciones más valiosas que se pueden extraer.

1. La comunicación es esencial. La primera enseñanza es que una mala comunicación en la pareja puede llevar al fracaso.

El especialista explica que en toda relación hay inconvenientes, pero es necesario que las personas expresen lo que sienten para llegar a un arreglo antes de que la relación se enfríe de manera irremediable.

En el caso de Shakira y Piqué, la forma en que terminó la relación lleva a sospechar que habían perdido la comunicación asertiva desde hacía tiempo.

Shakira, Piqué y sus hijos Milan y Shasha. Foto: GDA

2. Deben ser compañeros. El terapista asegura que para que las parejas prosperen deben ser compañeros en cuatro aspectos fundamentales: amantes, amigos, hermanos y esposos.

“Cuando se da una infidelidad es porque alguna de esos aspectos falló, ' no me daba el sexo que yo necesitaba’, dicen a veces; ‘no me ponía la atención suficiente’, manifiestan otros; en fin, algo de esto se rompió y por eso una persona buscó afuera de la relación lo que sentía que le faltaba”, explica Zúñiga.

3). Reconocer que se tiene un problema. Una infidelidad nace siempre de un problema de la persona que comete la traición y eso debe reconocerse.

La persona que comete la infidelidad busca siempre excusas para explicar por qué engañó cuando en realidad no hay justificación, pero la decisión de ser infiel es de ella y debe asumir las consecuencias.

La ruptura de la pareja sorprendió al mundo. Foto: Instagram. (Captura de Instagram)

4). Popularidad complicó todo. La atención que reciben Shakira y Piqué de los medios de comunicación ocasiona una gran presión dentro de la familia y hay que saber llevar eso con mucha inteligencia emocional.

“Muchas veces tanta popularidad hace que las personas carguen con un peso enorme y les gana lo que representan para los demás en su papel de cantante o futbolista en vez de lo que realmente son o sienten.

“Esto puede hacer incluso que eviten buscar ayuda a tiempo para resolver la relación, podría ser el caso de ellos, aunque no tenemos certeza de si en algún momento buscaron buscado terapia o no”, dijo Zúñiga.

5. Tardaron en hacerlo oficial. Cuando las personas son tan seguidas, su vida se vuelve pública.

La gente se dio cuenta de que algo pasaba entre Piqué y Shakira y el tema se volvió un escándalo. El especialista dice que lo mejor en este caso habría sido que ambos no le hubieran dado largas al asunto y anunciaran que se estaban separando apenas se dio el problema entre ellos. Posponer el anuncio solo contribuyó al morbo y a aumentar la tensión incluso para ellos.

6). Piqué no tomó tiempo para reflexionar. Poco tiempo después de la separación de Shakira, el futbolista apareció públicamente con su nueva novia y se dice que ya viven juntos.

“Cuando se da una ruptura amorosa es saludable reflexionar, darse un tiempo y analizar la situación. En ese caso como ya había una nueva persona en la vida de él eso no se dio y probablemente ha generado una tensión mayor en la relación de cordialidad que necesitan tener el futbolista y la cantante por el bien de sus hijos”.

Ahora Piqué ya anda hasta en público con su nueva novia, lo que parece incomodar a Shakira. Foto: Europa Press. (EUROPA PRESS)

7. Pensar en los hijos. Cuando hay chiquitos de por medio es mejor evitar el escándalo porque ellos pueden sufrir más de la cuenta.

“Cuando una pareja se separa debe informárselo a los hijos lo antes posible y de la mejor manera. Es importante que sean papá y mamá los que hablen con ellos, no solo uno de los dos”, dijo el especialista.

8. Buscar terapia. Cuando una relación termina tan escandalosamente lo mejor es que los involucrados busquen terapia, incluso para los niños, para enfrentar el duelo de la mejor manera.

“Todo parece indicar que esto de la infidelidad tomó a Shakira por sorpresa y la hizo vulnerable porque ella aún lo amaba; por eso lo mejor es que lleve el proceso con un profesional para que pueda sanar de la mejor manera”.

9. Tener inteligencia emocional. En estas situaciones es importante tener inteligencia emocional para ser capaces de seguir adelante pese al morbo, los chismes, las publicaciones y los ataques. Cada persona debe establecerse a sí misma como la prioridad y no hacer caso a lo demás.

10. Darse tiempo para sanar: Los protagonistas de este tipo de acontecimientos tienen todo el derecho de darse un tiempo para sanar, hacer lo que les gusta, meditar, compartir con su familia. Si para recuperar la paz deben alejarse de las redes sociales, de los periodistas y del ojo público, están en su derecho de hacerlo.