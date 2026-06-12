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10 síntomas tempranos del Alzheimer que deben ponerlo en alerta

La pérdida de memoria no es el único síntoma. Especialistas advierten que existen varias señales tempranas

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Por Hillary Chinchilla Marín

Olvidar dónde quedaron las llaves o no recordar un nombre de vez en cuando puede ser parte normal del envejecimiento. Sin embargo, cuando los olvidos comienzan a afectar la vida diaria, podrían ser una señal de alerta.

La Asociación de Alzheimer advierte que existen al menos 10 síntomas tempranos que pueden estar relacionados con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer u otros tipos de demencia. Reconocerlos a tiempo permite buscar atención médica y recibir una evaluación adecuada.

Adulto Mayor soledad, fotografía de shutterstock
Adulto Mayor soledad, fotografía de shutterstock (Shutterstock)

La pérdida de memoria es la señal más conocida

Uno de los síntomas más frecuentes es la pérdida de memoria que interfiere con las actividades diarias. Esto incluye olvidar información recién aprendida, repetir las mismas preguntas constantemente o depender cada vez más de notas y recordatorios para tareas habituales.

A diferencia de un olvido ocasional, estas situaciones se vuelven repetitivas y comienzan a afectar la independencia de la persona.

Problemas para planificar y resolver situaciones

Otra señal importante es la dificultad para seguir planes o resolver problemas cotidianos.

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Algunas personas tienen problemas para administrar cuentas, seguir recetas conocidas o realizar cálculos sencillos que antes completaban sin dificultad.

Las 10 señales tempranas del Alzheimer

1. Pérdida de memoria que afecta la vida diaria

Olvidar información reciente, fechas importantes o repetir preguntas constantemente.

2. Dificultad para planificar o resolver problemas

Problemas para manejar números, cuentas o seguir instrucciones.

3. Problemas para completar tareas habituales

Dificultad para realizar actividades cotidianas como conducir a lugares conocidos o seguir reglas de juegos familiares.

4. Confusión sobre el tiempo o el lugar

Olvidar fechas, estaciones del año o no saber dónde se encuentra.

5. Problemas visuales y espaciales

Dificultad para leer, calcular distancias o distinguir colores y contrastes.

6. Problemas con las palabras

Dificultad para seguir conversaciones, encontrar palabras adecuadas o nombrar objetos comunes.

7. Colocar objetos fuera de lugar

Guardar cosas en sitios inusuales y no poder recordar dónde quedaron.

8. Disminución del juicio

Tomar decisiones poco acertadas relacionadas con dinero, higiene o situaciones cotidianas.

9. Alejamiento de actividades sociales

Perder interés en reuniones, pasatiempos o actividades que antes disfrutaba.

10. Cambios en el humor o la personalidad

Aparición de ansiedad, depresión, sospechas injustificadas, miedo o irritabilidad.

No todo olvido significa Alzheimer

Es importante aclarar que algunos cambios son normales con el paso de los años.

Por ejemplo, olvidar ocasionalmente un nombre y recordarlo más tarde, confundirse con el día de la semana o perder objetos de vez en cuando no necesariamente indican una enfermedad.

La diferencia está en la frecuencia, la intensidad y el impacto que estos síntomas tienen sobre la vida diaria.

Alzheimer
Los problemas para orientarse en tiempo y espacio pueden ser una señal de alerta.

La detección temprana es clave

Hay que consultar con un médico si alguno de estos síntomas aparece de forma persistente o comienza a interferir con las actividades normales.

Detectar el Alzheimer en etapas tempranas permite acceder a tratamientos, apoyo familiar y estrategias que pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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