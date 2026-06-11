Estas señales silenciosas podrían alertar un problema cardíaco y muchos las ignoran

Los problemas del corazón no siempre aparecen con un fuerte dolor en el pecho o una emergencia evidente. En muchos casos, el organismo envía señales sutiles que pueden pasar desapercibidas o confundirse con estrés, cansancio o problemas digestivos.

Reconocer estos síntomas a tiempo puede marcar la diferencia y permitir una valoración médica oportuna antes de que la situación se agrave.

Hábitos como no fumar, mantenerse activo y llevar una dieta equilibrada son claves para un corazón sano desde joven. (Canva/Canva)

Señales que podrían estar relacionadas con el corazón

Según el sitio especializado MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NLM), entre las alertas silenciosas más frecuentes se encuentra la fatiga extrema e inexplicable. Se trata de un cansancio persistente que aparece incluso después de descansar o realizar actividades de poco esfuerzo.

Otro síntoma común es la falta de aire al caminar, subir escaleras o realizar tareas cotidianas que anteriormente no representaban ninguna dificultad.

Las molestias digestivas, como sensación de pesadez, dolor estomacal o acidez que no mejora con tratamientos habituales, también pueden estar relacionadas con problemas cardiovasculares en algunos casos.

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Dolor en zonas inesperadas

Aunque muchas personas asocian los problemas cardíacos únicamente con dolor en el pecho, existen señales que pueden aparecer en otras partes del cuerpo.

Por ejemplo, algunas personas experimentan dolor, presión o adormecimiento en la mandíbula, cuello, espalda o brazos. Estas molestias pueden ser intermitentes y pasar inadvertidas.

Asimismo, la hinchazón en piernas, tobillos o pies puede indicar dificultades en la circulación sanguínea o en la capacidad del corazón para bombear adecuadamente.

Otras alertas que no deben ignorarse

Entre los síntomas que merecen atención médica también figuran:

Sudoración fría repentina sin realizar ejercicio físico.

sin realizar ejercicio físico. Mareos o sensación de aturdimiento sin causa aparente.

sin causa aparente. Palpitaciones o latidos irregulares, ya sea acelerados o con pausas inusuales.

Estos síntomas no necesariamente significan que exista una enfermedad cardíaca, pero sí justifican una consulta médica para descartar cualquier problema.

La importancia de la evaluación médica

Es importante no ignorar señales persistentes o recurrentes, especialmente en personas con factores de riesgo como hipertensión, diabetes, colesterol elevado, tabaquismo o antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares.

Ante cualquier síntoma preocupante o repentino, la recomendación es buscar atención médica para recibir una evaluación adecuada y un diagnóstico oportuno.