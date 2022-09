12 claves para tener una vida sexual saludable y plena

Este domingo 4 de setiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual, y por eso recurrimos al ginecólogo y sexólogo Mauro Fernández para responder algunas dudas sobre sexualidad.

-¿Es verdad que amanecer erecto es señal de buena salud sexual?

-Sí, es un signo de salud sexual masculina sin lugar a dudas.

La buena conexión sexual es clave en la sexualidad.

-¿Qué beneficios físicos y sicológicos se observan en hombres y mujeres como consecuencia de una vida sexual sana?

-La sexualidad es un postre, un premio en la vida. No es una necesidad básica del cuerpo, no es que el cuerpo necesita tener relaciones sexuales. Es una gratificación que da la naturaleza y que tiene una serie de efectos a nivel conductual, como por ejemplo disminuye el estrés, disminuye la tensión, aumenta las defensas y aumenta la ecuanimidad.

Cuando no se tiene una vida sexual armónica, se puede producir todo lo contrario, como que seamos más vulnerables a infecciones, a cuadros de alergia, pero no es un factor determinante. Si bien es cierto la sexualidad nos puede aportar mucho, no tener relaciones sexuales no es determinante para que yo sea un neurótico. Usted puede ser la persona más neurótica sin tener vida sexual o ser el mayor patán, teniendo relaciones tres veces al día.

-¿Cuáles son las principales quejas o incomodidades que le cuentan las personas sobre las relaciones sexuales?

-Eso sí varía dependiendo del sexo de la persona. Las mujeres -con su sexualidad- tienen más problemas para conseguir el orgasmo y para tener deseo sexual, son las dos primeras quejas junto con el dolor de las relaciones sexuales. En el caso de los hombres, las quejas están relacionadas con la eyaculación precoz y los problemas de erección.

-¿Cómo vivir plenamente su sexualidad? ¿Hay una receta para todos?

-Lo más importante es que usted haga lo que le guste y es importante saber que lo que le gusta a usted, no necesariamente le gusta a los demás. Cada persona debe tener su propia identidad sexual, saber qué le gusta y qué no, al margen del aplauso social. Muchas personas tienen prácticas sexuales que no les gustan pero son las de moda y les va mal.

La triada de la salud sexual es que la práctica me guste, que no obligue a nadie ni dañe a nadie y que sea por mutuo acuerdo. Si no le gusta, no lo haga.

-¿Cuáles son las principales deficiencias sexuales de los ticos?

-La sociedad de Occidente es la limitada, ha usado la sexualidad para todo menos para lo que fue diseñada, que es para generar un vínculo. En Occidente tenemos tantos divorcios que decimos que la sexualidad no está sirviendo como ese postre que le da la vida a las parejas para mantenerse unidas.

Como país estamos mejor que el resto de Occidente, porque de alguna manera se logró en Costa Rica se pueda hablar de sexo a toda hora y en cualquier medio de comunicación, mientras en otros países los temas de sexualidad están limitados para la medianoche solamente.

-¿Eso ha hecho que estemos mejor preparados sexualmente?

-Estamos mejor porque motiva más a la gente a consultar. Motiva a las parejas a conversar entre ellas, pero todavía no nos alcanza... Tenemos 30 años intentando hacer las guías sexuales.

-¿Son saludables los aceites lubricantes? ¿Cómo saber cuál puedo usar?

-La mujer tiene una lubricación copiosa, abundante y fisiológica. ¿Quién va a usar un lubricante cuando no le falta? ¿Quién realmente lo usa? La mujer que tiene problemas de lubricación y al día de hoy, no hay uno solo que sustituya a la lubricación vaginal normal. Pero bueno, los mejores lubricantes son los hidrosolubres, pero se lo pone mientras la curamos. La mujer va a notar que (esos lubricantes) se secan muy rápido porque la fricción de la penetración los evapora y disemina el lubricante y ya queda en nada. Mientras que la lubricación normal aumenta a raíz de la excitación y el deseo y la relación sexual. Más que recomendar un lubricante, hay que ver cuáles son las razones por las que una mujer no está lubricando, para corregirlo.

-¿La edad madura es sinónimo de que debo dejar de sentir deseo y tener relaciones sexuales?

-Estamos viviendo una etapa que nunca la habíamos visto. Hombres y mujeres de 45 y 50 años divorciados que no tienen pareja y están buscando el amor. Unos optan por cortar las alas de la sexualidad.

-Si me baño con agua de pozo o agua de río, ¿estoy más expuesto a una infección?

-El agua no transmite infecciones como enfermedades venéreas. Toda agua, si no se seca bien, va a propiciar humedad y la proliferación de hongos, no influye su procedencia. Dependiendo del agua, puede adquirir un montón de enfermedades pero no son venéreas ni genitales. Con agua sucia se pueden adquirir coliformes y bacterias que pueden propiciar infecciones.

-¿Es cierto que si uso hilo es más probable una infección vaginal por residuos fecales?

-No, las infecciones por residuos fecales son un problema estrictamente anatómico. La distancia que hay entre el orificio del pene y el anal es de entre 10 a 15 centímetros. La distancia entre los orificios urinario, vaginal y anal es de 1,5 centímetros por lo que es muy común que las bacterias de cualquiera de las tres, pasen a la otra, aún en las mujeres muy aseadas.

-¿Es indicado rasurarme la zona íntima antes de ir a un paseo donde hay piscina?

-Rasurarse o no es cuestión de gustos. Lo que sí es cierto es que probablemente un tres a cinco por ciento de hombres y mujeres, aunque ellas son las que más lo hacen, con la fricción del rasurado generan cuadros de alergia por la sensibilidad de la misma y eso puede hacer que se presenten irritaciones.

Lo que normalmente hace infecciones es que si se está rascando, se le mete una bacteria que está en las uñas. Las personas que se irritan, no es recomendable que se rasuren porque al rascarse se les puede hacer una inflamación en la raíz del pelo, que sí puede dar unas infecciones terribles.

-¿Es cierto que es mejor planchar la ropa interior para matar las bacterias?

-Depende del país, en países como el nuestro no, aquí difícilmente vamos a encontrar un germen en la ropa. En países con carencia de los servicios básicos, probablemente sea una buena medida. Es importante aclarar que la ropa americana, es importante lavarla, asolearla y plancharla, pero no es que se le vaya a pegar una enfermedad venérea o una enfermedad en la piel.