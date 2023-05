215 choferes tuvieron que pagar grúas privadas este año, debido a que el seguro del INS no les respondió

215 choferes tuvieron que pagar grúa porque el seguro del INS no respondió. Foto: Rebeca Arias.

El quedarse varado y tener que pedir una grúa privada, pese a tener un seguro con el INS que incluye este servicio, es más común de lo que se cree.

Datos del Instituto Nacional de Seguros (INS) revelan que de los 1.907 casos atendidos entre enero y abril de este año, 215 choferes han tenido que buscar grúa privada cuando sufren alguna emergencia. Afortunadamente, a todos ellos se les ha ofrecido un reembolso.

“Las causas por la cuales se dio este tipo de reembolso son variadas, puede ser por falta de proveedor en la zona, los proveedores que son contactados no pueden brindar el servicio, el proveedor no tiene choferes disponibles, no responde la solicitud, el proveedor no pertenece a la zona donde se requiere el servicio, entre otros”, informó el INS.

El INS ofrece el servicio de reembolso a los asegurados que deben pagar la grúa. Foto: Rafael Granados. (Rafael Pacheco Granados)

La institución detalló que en enero de este año se dieron 28 casos, en los que se les ofreció a los asegurados el reembolso por el servicio de remolque por avería; en febrero fueron 46 casos, en marzo fueron 75 y en abril 66.

Al consultarle al INS cuánto es el tiempo promedio para que se hagan esos reembolsos informó que en el 95% de los casos se paga en seis días o menos. El restante 5% varía, debido a que no se cumple con los requisitos o se dan incongruencias con las cuentas bancarias.