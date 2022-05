3.600 docentes del ministerio de Educación no reciben ni un colón de salario debido al hackeo

En las dos últimas dos quincenas, 3.600 docentes no han recibido ni un solo colón de salario, según informó este miércoles el ministerio de Educación Pública (MEP).

Se trata de funcionarios cuyo nombramiento o ascenso no había sido incluidos en el sistema de pago Integra II, al momento de los ataques cibernéticos contra los sistemas del ministerio de Hacienda, a mediados de abril.

La ministra de Educación Anna Katharina Müller reconoció luego del concejo de Gobierno los problemas de pago que tienen por el hackeo a Hacienda.

“Nos quedan 3.600 funcionarios a los que queremos pagarles ahora en la segunda quincena de mayo, pues aún no han recibido salarios y estos son los nuevos nombramientos y ascensos. ¿Por qué? Porque hemos tenido que usar la planilla de marzo para poder pagar, porque esa es la última planilla que se logró pagar antes de que cayera el sistema.

“Es que claro que en la planilla de marzo no están nombramientos nuevos ni ascensos que se dieron en abril y mayo, esos tenemos que ingresarlos manualmente, por dicha son menos de 4. 000 y estamos en proceso de resolver eso”, explicó la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, después de la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, este miércoles.

Un día antes, el MEP comunicó que otros 12.000 profesores sufren alguna afectación en su salario por la inhabilitación del sistema de pago, por ejemplo, porque no les pagan horas extras realizadas en este periodo. De esta forma, son 15.600 los funcionarios perjudicados, en una planilla de 88.000, la más grande del país y que tiene más de 100 tipos de salarios.

A mano

“Los cálculos de las lecciones adicionales, hacerlo manual, individuo por individuo cuando estamos hablando de miles de personas, es muy complicado” expresó Müller.

El MEP informó que la parálisis en el sistema Integra II a causa del hackeo ha impedido incorporar a la plantilla institucional el aumento de lecciones, los recargos, algunos salarios y otros rubros que se sustentan en la matrícula real certificada por los directores de centros educativos.

Más de 15 mil educadores se ecuentran con problemas de pago el último mes. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Además del problema con las remuneraciones, el 99% de las solicitudes de vacaciones de los funcionarios no han podido ser tramitadas ni se han logrado incluir 926 movimientos de personal para puestos docentes, conserjes, seguridad, administrativos u otros. Tampoco se han podido llenar 543 plazas vacantes en centros educativos.

Asimismo, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no puede pagar el subsidio a docentes y otro personal incapacitado, porque requiere certificaciones que no puede emitir, en este momento. Entretanto, las personas de reciente ingreso están sin seguro y sin pago, pues no se pueden incluir en las planillas de la CCSS y del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Por su parte, el jerarca de Hacienda, Nogui Acosta, advirtió que aún no saben cuándo podrían tener una solución a los problemas en sus sistemas.

