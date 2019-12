Quiero informar que el día de hoy el Ministerio de Salud envió a la Caja Costarricense de Seguro Social el borrador de la #NormaTécnica. Esta establece el procedimiento para la interrupción del embarazo en los casos de peligro para la vida o la salud de la mujer. Una vez cumplido este proceso obligatorio y no vinculante, se le dará vigor a la norma. Se elaboró con el criterio técnico y especializado del Ministerio de Salud para hacer cumplir el espíritu del artículo 121 del Código Penal; vigente desde el año 1970. Este documento técnico no crea ni modifica ninguna ley de la República. Tampoco significa que se hará legal el aborto libre en Costa Rica, ni nada por el estilo. Quisiera hacer un llamado respetuoso y sincero a los distintos sectores de nuestra sociedad a no usar este tema para generar una polarización dañina para nuestro país. Costa Rica ha sabido llevar adelante su democracia a través del respeto de las instituciones constitucionales. Nuestro compromiso como Gobierno es que se cumpla la ley y se garanticen y respeten los derechos de las personas.