83 niños están en el Hospital de Niños por infecciones respiratorias

La semana sanitaria del personal de salud del Hospital Nacional de Niños ha sido complicada.

Para este viernes 26 de agosto, la directora del centro médico, doctora Olga Arguedas, indicó que hay 83 menores hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves, lo que representa un 93% de las camas que tienen destinadas para este fin (90).

Los virus respiratorios golpean fuertemente a los niños. (albert marin)

Al profundizar en el desglose de casos, la pediatra comentó que 72 de los 83 niños, están enfermos con infecciones respiratorias graves producidas por virus distintos al covid-19 y 11 de ellos son por el coronavirus, que nos tuvo en estado de emergencia desde el 6 de marzo del 2020.

“De los 11 niños con covid-19, tres se encuentran en condición grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que los 72 internados por otros virus, 12 requieren atención en UCI”, agregó la directora del hospital.

Además, hay tres niños en emergencias con problemas para respirar por sus propios medios, por lo que están con ventilación asistida. Dos de ellos por infecciones por otras causas y uno por covid-19.

Otro detalle que ha llamado la atención de las autoridades de salud es que en los análisis y monitoreo hechos por el personal esta semana, el 100% de los niños internados por covid-19, no están vacunados.

Son menores de cinco años para quienes aún no hay vacuna disponible en el país o son mayores de seis años a quienes sus padres no han llevado a vacunar o solo les pusieron una y no las tres dosis requeridas.