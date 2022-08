Evite que sus niños se enfermen en medio de alerta por virus respiratorios

El Hospital Nacional de Niños está a reventar con menores internados por enfermedades ocasionadas por virus respiratorios y por eso es importantísimo que los padres de familia tomen medidas para prevenir que sus hijos lleguen a ocupar una cama en el centro médico.

Los niños menores de dos años son los que corren más riesgo de infectarse con un virus respiratorio. (albert marin)

Por eso, la directora del hospital, Olga Arguedas, les recordó a los padres de familia y a los encargados de menores de edad que esta situación puede prevenirse con medidas muy básicas como el lavado de manos, que los niños compartan con otros en espacios abiertos y estar vacunados, entre otras.

La pediatra e infectóloga María Luisa Ávila también da algunos consejos a los padres y encargados de niños para protegerlos en este momento sanitario en el que nos encontramos.

“Hay que procurar no llevar a los niños a sitios con mucha gente, como los centros comerciales, o lugares muy encerrados, en especial cuando son menores de dos años que son los que tienen más riesgo de infectarse”, explicó la infectóloga.

Otro factor protector, sobre todo en los recién nacidos, es mantener la lactancia materna.

Cuidados al toser y estornudar Forma correcta de toser y estornudar FUENTE: MEP y Ministerio de Salud. / LA TEJA.

“Evíteles el humo del cigarro que eso potencializa el riesgo de adquirir infecciones en los niños. Lo ideal es que los papás no fumen, porque los fumadores portan más bacterias en la nariz y faringe que predispone infecciones en el menor”, aclaró la exministra de Salud.

Ávila también insistió en el correcto lavado de manos, tener las vacunas del esquema oficial completas, no porque estas vayan a prevenir la infección viral, sino porque así empiezan y luego se contagian de una infección por bacterias, así previenen complicaciones.

La lactancia materna es un factor protector para los menores de edad, procure mantenerlo el mayor tiempo posible. (Miodrag Gajic/Getty Images)

Además, recalcó que aunque lo quisiéramos, como la pandemia no ha acabado, ojalá los padres y quienes conviven cerca de los menores estén vacunados y que llevan a los niños mayores de cinco años a vacunarse contra el covid-19, porque sí ha aumentado el número de niños con afecciones respiratorias por el coronavirus.

Si usted o sus niños están resfriados no visiten a nadie y si por fuerza deben salir, por ejemplo, a dejarle comida a un adulto mayor, use mascarilla y no permanezca mucho tiempo con ellos.

Preste atención

Es importante también que esté atento a los siguientes síntomas:

Si el pecho se les marca

Si le aletea la nariz a los más pequeños

a los más pequeños Si no son capaces de succionar con fuerza el pecho o un chupón

el pecho o un chupón Si tienen los pies o las manos frías

Si los pies o labios se ven muy pálidos

Los menores de seis meses pueden hacer pausas respiratorias, si los ven que se quedan un ratito sin respirar, corra al hospital

Preocupante

“El hospital sigue lleno, principalmente en Cuidados Intensivos (UCI) debido a infecciones respiratorias graves. Este martes, 26 de las 27 camas de UCI amanecieron ocupadas, 19 de ellas por niños en condición crítica y cinco de ellos tienen covid-19. Los 14 restantes tienen otras condiciones respiratorias producidas por otros virus donde el más común es el rinovirus”, explicó la doctora Arguedas.

Emergencias del hospital de niños están atendiendo hasta 350 niños al día. (Jose Cordero)

La pediatra indicó que también hay otros dos niños en emergencias, que se encuentran graves y no pueden respirar por su cuenta.

“El servicio de Infectología, que es el destinado para hospitalización covid-19, tiene trece de sus quince camas ocupadas y uno de los menores requirió ser intubado en horas de la mañana de este martes y ser trasladado a la UCI”, dijo Arguedas.

La mayor cantidad de males respiratorios afectan principalmente a los niños menores de cinco años.

El Ministerio de Salud declaró alerta sanitaria por esta misma causa desde el sábado.