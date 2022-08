Amamantar protege a las mujeres del cáncer de seno, ovario y endometrio

Siempre se ha hablado de que la lactancia materna le da muchísimos beneficios a los bebés y es cierto, pero las mamás también reciben grandes recompensas cuando dan este valioso alimento a sus hijos.

La doctora Ingrid Broitman, nutricionista y consejera en lactancia materna, forma parte de Asociación Costarricense de Asesoras de Lactancia Materna Asolacta. Ella asegura que las mujeres que amamantan a sus hijos les hacen un bien enorme porque ese líquido es un verdadero tesoro.

El covid-19 sigue haciendo daño, 34 personas murieron entre el 24 y el 30 de julio

La asesoras de lactancia les explican a las mamás como alimentar de forma correcta a los bebés. Foto: Unicef. (© UNICEF/UNI164740/Noorani/© UNICEF/UNI164740/Noorani)

La especialista también dice que cuando a una mujer le duele dar de mamar y sufre lesiones en los pezones, es porque no coloca bien al bebé o por no agarrar el pecho de forma correcta, ya que si el proceso se da correctamente no tiene porqué ser doloroso.

“Si los bebés nacieran y los pusieran de inmediato sobre el cuerpo de su madre, piel con piel, sin la presión de nadie, los más probable es que solo agarre bien el pecho, pero muchas veces después del parto los separan de la mamá, hacen intervenciones médicas y las mamás tienen presiones de ponerle a los niños chupetas o darles chupón y todo influye y afecta en la alimentación del bebé”, explicó.

La asesora de lactancia asegura que cuando una mujer le da leche materna a su hijo le pasa anticuerpos que lo protege de virus y enfermedades, también nutrientes que le ayudan a terminar de desarrollar órganos como los intestinos, el estómago y el cerebro.

Hija de Lynda Díaz que padece extraño cáncer: “A veces mis fuerzas se agotan”

La leche materna nunca pierde sus propiedades. Foto: Archivo. (Miodrag Gajic/Getty Images)

Proceso natural

Pero las mamás también reciben muchísimos beneficios al decidir dar de mamar a sus chiquitos, en primer lugar se reducen las probabilidades de desarrollar depresión posparto, también ayuda en el proceso de que las mujeres bajen el peso que subieron durante el embarazo.

“Entre más tiempo amamante una mujer más estará protegida contra el cáncer de seno, de ovario, y de endometrio, los hijos también ayudan a proteger a sus mamás por medio de la lactancia materna”.

La doctora dijo además que no hay una edad límite para que una mamá alimente a su bebé con leche materna, ya que este líquido nunca pierde sus bondades.

“Los primeros seis meses los niños deben alimentarse exclusivamente con leche materna, hasta donde sea posible, después de eso las mamás pueden combinar su leche con alimentos saludables que el nutricionista les recomiende, pero si pueden amamantarlos durante mas tiempo mucho mejor.

En 10 días, 3 centros educativos han recibido amenazas de balacera

La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebró entre el 1° y el 7 de agosto. Foto: Archivo. (TATYANA TOMSICKOVA/Getty Images/iStockphoto)

“Esta leche nunca pierde sus nutrientes, más bien se va transformando según las necesidades de los pequeños, si ellos se enferman la leche cambia para darle lo que necesiten y ayudarlos a recuperarse lo antes posible”, expresó la especialista.

Por último, la asesora destacó que este tesoro, además de proteger a las mamás y a los bebés, también cuida el bolsillo de los papás porque es gratuito.

“Una lata de fórmula para bebés cuesta en promedio 12 mil colones y se necesitan unas cuatro al mes, pero con la lactancia materna ese gasto se ahorra y es mucho mejor que la leche artificial”, aseguró.