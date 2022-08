En 10 días, 3 centros educativos han recibido amenazas de balacera

En el Liceo del Sur, en barrio Cuba, tuvieron que suspender las clases. (Cortesía Defensoría de los Habitantes)

En tan solo 10 días se han presentado amenazas en tres centros educativos del país.

Este viernes no hubo clases en el Liceo del Sur, en Barrio Cuba, San José, por varias amenazas de tiroteos que han recibido en los últimos días.

La última vez fue el jueves, por lo que el Ministerio de Educación Pública activó el protocolo y suspendió las lecciones para este día.

El director del Liceo del Sur, José David Campos, aseguró que las clases fueron suspendidas de manera preventiva y que se reanudarán el lunes con presencia de la Fuerza Pública.

“Se suspendieron las lecciones para salvaguardar la integridad física de las personas estudiantes y de toda la comunidad educativa”, dijo Campos.

Aparentemente, mediante un mensaje de WhatsApp, un hombre amenazaba con hacer una balacera el viernes a mediodía.

Liceo del Sur en alerta: “voy a meterme a ese colegio y voy a matar a los profesores”

“Al mediodía voy a meterme a ese colegio y voy a matar a los profesores, vuelto loco. Eso sí les digo, papi, yo legalmente aquí voy al chile y no es jugando, voy en plan de arrancarme un hijueputa de esos, por eso voy arriesgando mi fierro a que se caigan con la ‘paca’ porque no me interesa, pero por lo menos les mato un hijueputa de ellos”, dice parte del mensaje de audio que recibió el Liceo.

El colegio va a solicitar la intervención de la Fiscalía Penal Juvenil.

En las afueras del colegio se encuentra ya una patrulla de la Fuerza Pública custodiando la zona, pues los vecinos también están muy asustados.

El 28 de julio pasado, se dio una supuesta amenaza de balacera en el Instituto de Enseñanza General Básica República de Panamá, en San Antonio de Desamparados.

“Se pusieron a hacer amenazas y obviamente todo el mundo está preocupado y luego mensajes suicidas y que van a hacer una matanza al estilo de Estados Unidos”, publicó la Comisión de Seguridad de San Rafael Abajo.

En esa escuela tuvieron que cancelar las clases durante un día.

Tan solo un día de ese caso, el 27 de julio, se suspendieron las clases en el instituto de Alajuela, debido también a una amenaza de balacera.

Al parecer, la amenaza vino de parte de un estudiante por lo que también activaron el protocolo de prevención y suspendieron clases.