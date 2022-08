Hija de Lynda Díaz que padece extraño cáncer: “A veces mis fuerzas se agotan”

Nicole Roper, hija de Lynda Díaz, lleva años batallando por su vida.

Nicole Roper, hija de Lynda Díaz, sigue demostrando que es toda una guerrera.

La muchacha, quien batalla desde hace años contra un extraño cáncer en el cérvix, contó en sus redes sociales que los últimos 15 días la ha pasado realmente mal porque se le juntó todo.

“Estas últimas 2 semanas han sido muy duras. He estado muy enferma, recuperándome de covid-19, infecciones renales y problemas con mi iliostomía (abertura en el vientre). La batalla parece no tener fin y, a veces, mis fuerzas y energías se agotan. He estado haciendo todo lo necesario para mejorar y, a veces, eso significa descansar mucho, acostarme a las 8:00 p. m. y administrarme bolsas/medicamentos intravenosos. Es tan increíble ver lo lejos que he llegado desde hace 1 año, y estoy muy bendecida y agradecida. Pero a veces la lucha constante hacia adelante es agotadora”.

“Sé que esta es una batalla eterna y creo que estoy encontrando mi camino, y eso incluye estar bien con las malas semanas y tomarme el tiempo para recargar energías. Darme la misma gracia que Dios me da”, aseguró.

Esperamos que ya lo peor haya pasado y que pueda recuperarse pronto.