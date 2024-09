A casi a la mitad del país no le alcanza lo que se gana ni para atender emergencias

Luis Fernando Artavia vive con su mamá y un hermano en Alajuela, si les surge una emergencia durante el mes y necesitan más de 100 mil colones, no tienen un cinco con el cual hacerle frente. “Uno vive al límite”, nos asegura don Luis.

“Gracias a Dios uno puede ir pagando agua, luz, impuestos municipales y la comida, pero no le miento, llegamos a fecha 22 o 24 de mes, pero no se llega a fin de mes con dinero, eso es muy difícil porque la plata ya no alcanza.

Casi a la mitad del país no le alcanza lo que se gana ni para atender emergencias, que lo digan Luis, Jovel y doña Ilma, familia de Alajuela. (Cortesía)

“Del 24 en adelante nos toca jugárnosla como vaqueros o pedir prestado a alguien para poder llegar a fin de mes y con el tiempo todo se pone más caro. A mi mamá le tenemos que comprar medicamentos y eso complica aún más. Uno pasa rezando para que no se tenga que comprar un medicamento nuevo”, reconoce.

¿Ante una emergencia en la cual ocupen plata, qué hacen?

“No tenemos. No hay ahorros ni de dónde agarrar. Lo que se me ocurre es pedirle un préstamo a la misma familia. Sí tenemos claro que jamás vamos a pedir un préstamo gota a gota, porque eso es casi una sentencia de muerte ”, nos responde don Luis.

Esta familia alajuelense, según Artavia, ni siquiera hace el intento de ahorrar porque no les alcanza, es algo que no han podido hacer desde hace varios años. Se manejan con dinero en efectivo porque casi no hacen transacciones bancarias. Sí usan el SINPE Móvil, pero no son de hacer transacciones por computadora o mediante el celular.

“Nos encantaría ahorrar, poder tener un poquito de dinero para esa emergencia que nos comenta, pero no se puede. La última semana del mes ya sabemos que es la más dura y cuando más hay que ajustarse la faja. Este año no hemos llegado con plata al 30 en ningún mes, se nos volvió imposible”, reitera don Luis, quien sí tiene muy claro qué es una cuenta de ahorro, pero es algo que ve lejano, al menos, por el momento.

¿Qué hace cuando la cosa se pone muy difícil?

“Sabemos bien los recibos que hay que pagar, pero si no alcanza uno ve cómo hace para dejar algo sin pagar y poder salir adelante; por ejemplo, si toca pagar impuestos y la luz, se paga primero la luz y ya en otro momento se pagarán los impuestos”, reconoce.

No están solos

Ni se le ocurra pensar que la familia de don Luis está sola; al contrario, hay miles de costarricenses que viven exactamente la misma situación y no llegan a fin de mes, pues tienen momentos en que deben elegir qué pagar y qué dejar para después y el ahorro es un sueño que no pueden cumplir.

A unos 2.100.00 costarricenses no le alcanza la plata que se gana por mes para hacerle frente a una emergencia (Rafael Pacheco Granados)

A unos 2.100.00 costarricenses no les alcanza la plata que se gana por mes para hacerle frente a una emergencia, ya que se les haría muy difícil poder conseguir, al menos, 400 mil colones para salir bien librado de un incendio económico.

A esa misma cantidad de ticos no le queda más remedio, ante una urgencia, que meterles mano a los poquitos ahorros que tengan, o pedirle las cuatro tejitas a algún familiar o a un amigo muy pura vida.

Estos datos se dieron a conocer en el Estudio de Capacidades Financieras, hecho por la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), con el respaldo de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF

Difícil ahorrar

Cuando la pregunta fue si hemos podido ahorrar en los últimos 12 meses, se puede asegurar, según el estudio, que 2,8 millones de ticos no ha podido meterle ni un colón al chanchito en el último año.

El tema del ahorro no quedó ahí porque se confirma que las personas mayores de 50 años y las mujeres fueron los grupos que presentaron los datos más altos entre quienes no han podido ahorrar en el último año. Cinco de cada 10 ticos sí ha podido ahorrar alguito en el año.

¿Cómo llegan los costarricense a fin de mes?

Casi la mitad del país aseguró que rara vez o nunca tuvieron problemas para hacerles frente a los gastos del mes, pero hay casi 1.250.000 costarricenses que llegan económicamente gateando al cierre del mes, sobre todo las mujeres y los mayores de 30 años.

Más de un millón de breteadores pulsearon horas extra o buscaron otro trabajo para ganar más platica al mes. (AndreyPopov)

Dejar algo sin pagar

La gran mayoría aplicó la salida más fácil, recortar gastos o no pagar algo que debían cancelar. Otra cantidad importante de ese 1.250.000 personas trabajó horas extra o se buscó otro brete para meterle más platica a la casa, y hubo otra gran tajada de estos ciudadanos que recibieron el empujón de algún familiar o amigo.

Según la superintendente general de entidades financieras, Rocío Aguilar Montoya, “el país necesita alcanzar un mayor nivel de educación financiera, para que las personas puedan comprender cómo hacer un uso apropiado de sus ingresos contra sus gastos, y así lograr no solo un mejor nivel de vida, sino también un mayor progreso económico y social”.