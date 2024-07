A guanacasteca que vive en Estados Unidos se le salen las lágrimas en estas fechas

Ana Rosa Bermúdez Angulo es una tica, nacida en Nicoya, Guanacaste, que desde hace diez años se fue a vivir a Texas, Estados Unidos.

Aunque esté lejos de su tierra, ella asegura que siempre lleva en su corazón la celebración de la Anexión del Partido de Nicoya, por eso en estas fechas se le salen las lágrimas cada vez que le mandan fotos o videos de las fiestas que hay en su pueblo.

Ana Rosa Bermúdez nació en Nicoya, Guanacaste, y hace diez años se fue a vivir a Texas, Estados Unidos. (Cortesía de Ana Rosa Bermúdez)

“Mis hermanos que están ahorita en Nicoya pasan mandando cosas de la semana cultural que están viviendo allá y cada vez que veo algo se me sale una lagrimita de los deseos que tengo ahorita de estar allá.

“Pero aquí también celebro con mi familia y con algunos amigos ticos con los que me reúno. Siempre preparo arroz de maíz que es un platillo nicoyano, le hago a mis hijos para recordar ese día tan especial, luego me reúno con los amigos de Costa Rica para sentir el folclor y el guipipía y así sentir como que estoy en Guanacaste, desde hace cinco años tenemos esa tradición aquí, este año nos vamos a reunir el sábado 27 de julio”, contó la tica.

Este años la reunión será en la casa de Tammy, otra tica, oriunda de Heredia, que cocina riquísimo y hasta vende tamales allá en Estados Unidos.

Ana Rosa dice que para ella el 25 de julio tiene un gran significado porque representa vivir las tradiciones de la tierra que la vio crecer y eso la llena de muchas emociones. Cuando ella vivía en Costa Rica siempre participaba en las actividades porque eso la hacía muy feliz.

“Cuando llega el presidente se hacen pasacalles, celebran en grande, hacen actividades en la iglesia colonial de Nicoya, todo eso para mí significa mucho. Ir a los desfiles es lindísimo”.

La tica salió de Costa Rica, pero Costa Rica nunca salió de ella. Foto: Cortesía. (Cortesía de Ana Rosa Bermúdez)

Se llevó hasta chonetes

Para este año la nicoyana tiene algo especial, la última vez que vino a Costa Rica se llevó varios chonetes para repartirlos en la celebración de la Anexión del Partido de Nicoya.

“Unos ticos que viven aquí me encargaron que trajera chonetes y cuando fui a visitar a mi familia fui al mercado de Alajuela y los compré”, relató.

Pero Ana Rosa no solo saca sus vestidos típicos para estas fechas, para el 15 de setiembre también arma la fiesta porque es bien patriota y no deja pasar ni una sola fecha importante para los ticos sin celebrarla.

“Yo llevo la cultura tica en el corazón, de vez en cuando hago tamales, hago el arroz de maíz, la última vez que fui a Costa Rica me traje varias bolsas de maíz cascado porque aquí no se consigue, mis hijos siempre me piden.

“También hago tortillas con queso, aliñadas, empanadas, chicheme (un atol fermentado a base de maíz morado) a ellos les gusta que les cocine esas cosas y yo disfruto hacerlas porque así mantenemos las tradiciones de nuestro pueblo aunque estemos lejos”, manifestó la tica.

Este año se celebran los 200 años desde que los nicoyanos decidieron formar parte de Costa Rica y por eso en Guanacaste las fiestas están a más no poder.