Honey: La perrita que endulza la vida de su mamá y la acompaña hasta en el trabajo

Honey es una perrita que no se despega nunca de su "mamá". Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Honey es una hermosa perrita chihuahua de tres años de edad que endulza la vida de su “mamá”, Maricruz Méndez.

La pequeña fue una de las ganadoras del concurso que hizo La Teja y por eso hoy se las presentamos, es un amor. Hasta le tendremos fotos de ella en la contraportada del periódicos para que vea en grande lo linda que es.

La perrita y su mamá viven en Alajuelita y la peludita es tan chineada que pese a tener su cama propia duerme todos los días con Maricruz.

Maricruz Méndez se la lleva para el trabajo todos los días. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Maricruz la chinea un montón, le tiene juguetes y una cobija que adora y no cambia por nada, tiene dibujos de perritos.

“Ella pasa conmigo todo el día, yo tengo una tienda de ropa deportiva en Hatillo, está a la par de Súper Baterías, se llama Moda Deportiva Boutique, siempre me la llevo en una transportadora para que pase el día conmigo, no se me despega.

“No es como la mayoría de chihuahuas que ladran mucho, ella es muy tranquila y cuando llega gente a la tienda es muy chineada, es supercariñosa, como una bebé”, contó la dueña de la peludita.

La peludita es lo más chineado que hay. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“El domingo que se celebró el día del perro la pasamos superbién, la llevé a pasear a una heladería y hasta con regalo salió”, agregó.

Honey tiene una hermana, una american stafford grande, con la que se lleva muy bien, se han encariñado mucho. Las perras son la principal compañía de Maricruz ya que sus hijos ya están grandes e hicieron su vida.

Maricruz dice que las perritas son parte fundamental de su vida y por eso las cuida y chinea todo lo que puede. Ellas son muy agradecidas y le devuelven el amor que ella les da.