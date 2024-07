Dos novenas a la Virgen de Los Ángeles lograron doble milagro en hogar palmareño

Loretta Quintana tiene 39 años y su mamá, doña María Jiménez, 75 años, ambas son fieles ejemplos de que la devoción a la Virgen de Los Ángeles salva vidas, porque gracias a que le rezaron novenas a la patrona de Costa Rica, lograron dos milagros.

Esta familia de Palmares nos abrió las puertas de sus recuerdos de fe y devoción. Uno de los milagros llegó cuando en el hogar había dolor por un posible cáncer y el segundo se dio cuando para la medicina no había espacio para la vida… ¡pero contaban con la Negrita!

Después de la milagrosa novena, Loretta se fue corriendo a llenarse la pancita de agua bendita donde La Negrita en Cartago. (Cortesía)

Madre e hija se refieren a sus experiencias con la Virgencita como milagrosas, sobre todo porque en los dos casos había análisis médicos que aseguraban todo lo contrario a lo que pasó.

Loretta, desde que nació, tenía un lunarcito negrito detrás de la oreja derecha. En la casa todo pareció normal porque el papá tenía uno en la cara y como buenos ticos todo el mundo pensó lo mismo: “Mirá, le salió el lunar del papá, lo heredó”. Nada más, a nadie le pareció extraño nada.

Y así fue, realmente hasta los 13 años todo fue normal en la vida de ella. Era una niña sana, juguetona, que aprovechaba los espacios en su amado Palmares para chirotear con sus amiguillas.

Cuando llegó a octavo año en el Colegio de Palmares, Lore, como le dicen de cariño, comenzó a notar que el lunar que tenía empezó a crecer y le comenzó a picar, algo que jamás le había sucedido, incluso, como le picaba se lo rascaba y le salía sangre con el menor roce.

“Junto con mi mamá decidimos buscar a un conocido de la familia que trabajaba en el hospital de San Ramón como jefe de enfermería. Le dijimos que si podíamos pasar a la casa para que nos ayudara a revisarme un lunar y así lo hicimos. Estábamos seguras que era cosa de un segundo y listo.

“Cuando el amigo me revisó se asustó, de hecho, no tuvo mucho que revisar y ni lo tocó, prácticamente al instante se puso muy serio y nos dijo, todavía más serio: “Háganme el favor y se van inmediatamente para el hospital (de San Ramón) y háganse exámenes urgentes porque eso es un cáncer. No pierdan tiempo, vayan ya mismo”, recordó Loretta.

Novena a la Virgen

Esta historia de fe y devoción se la traemos como la segunda entrega de nueve historias de amor hacia la Virgen de los Ángeles, durante los días que dura la novena de preparación para la fiesta de la patrona de los ticos. Por decirlo de alguna forma, haremos una novena editorial.

Con Kiam en sus brazos, Loretta entró de rodillas a la basílica como parte del agradecimiento a la Virgencita de los Ángeles. (Cortesía)

Cuando madre e hija volvieron a casa estaban muy preocupadas y es que, lógicamente, cuando a uno le hablan de cáncer es imposible no pensar en la muerte.

“Mamá toda la vida ha sido muy católica y superdevota de la Virgencita de los Ángeles. A las dos nos quedó claro que al ir al hospital me iban a operar y fue entonces cuando ella me dijo que antes de ir al hospital le diera tiempo porque le iba a rezar una novena a la Negrita, para que el lunar no crezca y así el cáncer no avanzara. Una vez que mami terminó la novena, dos días después, sucedió el milagro”, asegura Loretta.

Todos los días, después de bañarse, Lore se peinaba y tenía muchos días que no podía ni tocarse con el cepillo la parte derecha por el gran dolor y la sangre que le salía, tenía que hacerlo con mucho cuidado.

“Sentí algo raro cuando me peiné, algo diferente. Cuando terminé de peinarme dije: ‘¿Qué es esto?’. Me revisé y no tenía nada, ni dolor, ni sangre, ni lunar, no tenía nada. Solo tenía una sombrita blanquita en el lugar del lunar.

Hace 7 años y medio, Loretta y su mamá, doña María, disfrutaron el milagro de la vida de Kiam, gracias a las oraciones de las dos. (Cortesía)

“Comencé a gritarle a mami para que viniera a verme y me revisó. Creíamos que el lunar se había arrancado y estaba en la cama o el suelo, pero buscamos y buscamos y nunca apareció nada. Mami se acordó de su amada Negrita y me dijo: ‘Mi virgencita de Los Ángeles me cumplió el milagro’. Comenzamos a llorar las dos de alegría y de agradecimiento”, reconoció Lore.

Ambas volvieron donde el amigo enfermero y le enseñaron, él les preguntó que cuándo habían ido al hospital porque veía que la habían operado, ya que no tenía nada, fue ahí cuando le dijeron lo de la novena y él les dijo: “Eso es lo único que puede haber pasado, un milagro, porque si no fue al hospital y ya no tiene nada, no hay explicación médica. De verdad que los milagros existen”.

Segundo

Desde que Loretta tiene 20 años siempre soñó con ser mamá, pero no podía porque le diagnosticaron endometriosis y tenía muchos quistes en los ovarios. Este padecimiento le provocaba muchos sangrados y por eso renunció a sus sueños de ser mamita.

¿No que no? La ciencia decía que no y ahora Kiam, gracias a La Negrita, hasta va al estadio a disfrutar de su amada Liga. (Cortesía)

Otra novena rezada por madre e hija terminó logrando un nuevo milagro. En esta ocasión Lore le agregó dos romerías seguidas y al poco tiempo de la segunda caminata quedó embarazada. El hijo ahora tiene 7 años y medio, se llama Kiam Quintana. Mamá e hija están convencidas que es otro milagro mariano.