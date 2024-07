Con 8 años ya su peludito es un adulto mayor, ¡acá le decimos cómo cuidarlo!

La doctora en veterinaria, Adriana Arce Abarca, reconoce que es importantísimo que aprendamos a identificar cuándo nuestro perrito deja de ser un adulto para pasar a ser un adulto mayor, algo que sucede, en promedio, después de los 8 años.

Cuando se tiene un peludito que ya es adulto mayor se debe comprender que las necesidades energéticas son diferentes, y comienzan a perder masa muscular. Por eso, es importantísimo que la alimentación sea enfocada en adulto mayor; es decir, más concentración de protectores para las articulaciones.

Los perritos adultos mayores necesitan más atención médica al año, pero no son difíciles de cuidar. (John Duran)

“El punto más importante cuando se tiene un perro adulto mayor es entender que llegó el tiempo de la medicina preventiva. Eso significa que se debe ser más constante en las revisiones veterinarias, como exámenes de sangre para saber cómo andan los riñones y el hígado, por ejemplo, al menos dos veces al año.

“Recomiendo mucho los ultrasonidos abdominales. Cada caso es diferente por eso podrían recomendarse otro tipo de exámenes. Los perros grandes ocupan un mejor control de rayos equis para cuidar, preventivamente, la cadera y la columna vertebral”, asegura la doctora Arce.

¿Por qué hablamos del cuido de los perritos abuelitos? Queremos darles un homenaje a estos ciudadanos de oro este 21 de julio que se celebra el Día Mundial del Perro.

Así como en todas las etapas de la vida, pero más cuando ya el peludito es ciudadano de oro, se le deben realizar puntuales desparasitaciones, que tienen que ver con cada perrito y el ambiente donde vive.

“Tener un perro adulto mayor no significa que llegó la hora de mantenerlo metido en la casa, si tiene buena salud y movilidad, puede ir a paseos y disfrutar con salidas de entre 15 y 20 minutos. No hablo de ponerlo a correr mucho, sino del sano paseo a ritmo normal de caminata para que huela el ambiente, haga sus necesidades y mantenga su mente activa”, explica la profesional.

El especial lugar donde duermen los perritos viejitos ahora debe estar bastante acolchonado, sobre todo en perros grandes para así evitarles lesiones en las articulaciones por un piso muy duro.

La consulta veterinaria también debe servir para que el papá humano, asegura la doctora, se entere si ese perrito viejito está perdiendo la visión, porque al saberlo se vienen las recomendaciones importantísimas como no mover muebles para que no se golpeen. Un perro viejito, perfectamente, se puede guiar con el olfato y mantener una vida muy normal.

La veterinaria, Adriana Arce, tiene a Nuno un perrito de 11 años. (Cortesía)

Doña Lya Battle, de Territorio de Zaguates, asegura que tener un perrito adulto mayor no es complicado, pero sí hay que tener algunas consideraciones, como que si está castrado será más saludable y así durará más tiempo.

“A un perrito viejito hay que cuidarle la dentadura. Una dentadura en mal estado significa bacterias y esas bacterias pueden atacar las arterias coronarias (del corazón) y eso provocar problemas del corazón”, agrega doña Lya.

Nos recuerda doña Lya la importancia de no asumir cosas. Es que ya el perro no come porque está viejito. No; puede ser que no come porque le duele una muela y con solo sacársela vuelve a comer, por ejemplo.