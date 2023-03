¡A lavarse los dientes! Las caries son más peligrosas de lo que muchos creen

Las caries son un problema que se produce en los dientes y que gran parte de los costarricenses presentan. Muchos piensan que esta enfermedad dental es inofensiva; sin embargo, los médicos ahora solicitan que, antes de realizar alguna cirugía, los pacientes deben de tratarse las caries; de lo contrario, esto podría provocar una infección.

Ilse Marcela Badilla Duarte lleva 22 años de ejercer como odontóloga y, al conversar con La Teja, señaló que el 60% de los pacientes que recibe cada semana son para tratarse problemas de caries y que ahora los médicos les están pidiendo tratarse esos problemas antes de ser sometidos a una operación.

Las caries pueden provocar infección en operaciones generales. (Cortesía)

“Ahora las personas que tienen que operarse los mandan primero a una visita al odontólogo para saber si no tiene que realizarse alguna limpieza dental, quitarse las caries, para así el doctor saber que está completamente sin infección y sin caries para hacer el procedimiento tranquilo”, comentó la especialista.

Badilla explica que esta es una enfermedad que se caracteriza por la destrucción o lesión de los tejidos dentales y es causada por bacterias que se acumulan en la superficie dental.

“Puede ser generada por diversos factores, puede ser por determinados alimentos que se pegan a los dientes, comidas con azúcar y almidón, y comida frecuente de golosinas y dulces; otras personas porque tienen disminución de la saliva, porque no usan el hilo dental, por técnicas de cepillado que son poco frecuentes e incorrectas”, explicó la odontóloga.

De caries a infección

Si una caries no se trata a tiempo, se extiende hasta el nervio que hay en los dientes y no se realizó a tiempo el tratamiento, conocido como Endodoncia o tratamiento de nervio, puede terminar en un absceso dental; es decir, una infección de pus causada por las bacterias. Al no tratarse a tiempo dicha infección puede llegar al flujo sanguíneo y extenderse a diferentes órganos como el corazón o el cerebro, de acuerdo con lo explicado por la odontóloga.

Además de eso, al no tratarse a tiempo la persona puede perder la pieza dental afectada. “Si una caries no no se trata a tiempo ya ocuparía más que una restauración o una calza, ocuparía una endodoncia o tratamiento de nervio, o inclusive, si ya hay mucha destrucción dental ya no se podría hacer el tratamiento y ocuparía la extracción dental”, explicó.

Consecuencias por perder un diente

Badilla sugiere que en casos en los que las piezas dentales se pueden salvar, lo ideal será practicarse la endodoncia o tratamiento de nervio, porque “realizar una extracción o perder piezas va a tener muchas consecuencias en un futuro como, por ejemplo, que los dientes se muevan de su lugar, problemas en la mordida; inclusive, varios problemas digestivos, porque la alimentación nunca va a ser igual a cuando se conservan todas las piezas dentales”.

Recomendaciones para detectar las caries

Para que usted logre detectar a tiempo las caries y evitar que con el paso del tiempo se le complique este problema dental, lo recomendado por la experta es visitar periódicamente al odontólogo, por lo menos dos veces al año.

Caries pueden provocar graves problemas, no olvide visitar a su odontólogo al menos dos veces en el año. (Cortesía)

“Porque las caries, al principio, cuando están en el esmalte no duelen; entonces, el odontólogo con la revisión es que se da cuenta. Pueden ser de diferentes colores, como blancas y ya después se van tornando de un color más intenso como marrón o café. Inclusive, el paciente a veces con abrir la boca ya las puede detectar y cuando hay dolor o sensibilidad, al comer cosas dulces, ácidas, o con lo frío o caliente sienten dolor, entonces el paciente se da cuenta que tiene una caries dental”.