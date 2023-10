A los 24 años tuvo cáncer de seno, vea lo que hizo para los médicos le creyeran

Amanda Fiatt cuenta cómo fue enfrentar y vencer el cáncer de mama a los 24 años. Foto: Cortesía. (Cortesía de Amanda Fiatt)

Amanda Fiatt se encontró una pelotita en su seno izquierdo cuando tenía apenas 24 años. Varias mujeres de su familia habían tenido cáncer de mama, así que de una vez fue al médico.

Ella se tomó en serio la cosa y fue dónde varios especialistas, pero ellos le dijeron que no se preocupara, que a su edad era casi imposible que tuviera cáncer; sin embargo, ella no se quedó tranquila e hizo de todo hasta que se confirmó que tenía le enfermedad.

“Desde que tenía 13 años voy a la ginecóloga en enero, para mi cumpleaños. El año pasado cuando cumplí 24 años fui y todo estaba bien, pero tres meses después me hice el autoexamen y me sentí una pelota como de tres dedos y me dolía un montón, inmediatamente fui dónde la ginecóloga y ella me dijo que no me preocupara porque aunque ella sintió la pelota, era casi imposible que yo tuviera cáncer.

El 15 de setiembre del año pasado le quitaron el seno izquierdo. Foto: Cortesía. (Cortesía de Amanda Fiatt)

“Le insistí en que me mandara exámenes y me dijo que me hiciera un ultrasonido. La mujer que me hizo el ultrasonido me dijo lo mismo, que sí se veía algo, pero que tranquila porque a mi edad no había problema, que me esperara seis meses que fue lo mismo que me dijo la ginecóloga”, recordó.

A los tres meses la pelotita ya había crecido un montón y eso preocupó aún más a Amanda, por lo que fue a ver a un oncólogo. Ella se hizo un segundo ultrasonido para que el médico viera como había crecido ese cuerpo extraño que tenía en el pecho, pero él también le dijo que era casi imposible que ella tuviera cáncer de mama por la edad que tenía.

Por insistencia de Amanda le hicieron varios exámenes, entre ellos una mamografía y una biopsia y contra todos los pronósticos le diagnosticaron cáncer de mama.

Aunque le dolió perder el pecho, asumió el proceso con buena actitud. Foto: Cortesía. (Cortesía de Amanda Fiatt)

Siempre positiva

La joven cuenta que como en su familia se han dado varios casos de cáncer, y hasta vio a su papá enfrentar uno de próstata del que salió victorioso, nunca pensó en la muerte.

“Sabía que iba a pasar por un proceso duro y horrible, pero siempre pensé que superaría el cáncer. El oncólogo me dijo que nunca había visto un caso así en los 40 años de carrera que tenía, cuando se confirmó la enfermedad pensó que era posible que tuvieran que quitarme los dos pechos por completo y eso me afectó mucho porque mis dos sueños siempre han sido casarme y tener hijos y eso implicaba que no iba a poder amamantarlos”, narró.

El otro momento del proceso que la afectó bastante fue cuando le dijeron que existía la posibilidad de que el cáncer estuviera ya en el torrente sanguíneo y por eso el tumor había crecido tanto, eso sí la hizo pensar en la muerte, pero aún así mantenía sus ganas de luchar.

Esta joven contó su experiencia de cómo fue enfrentar el cáncer a los 24 años

A Amanda le hicieron un montón de exámenes para ver qué tipo de cáncer tenía y cuál era el mejor tratamiento para ella. Le hicieron un TAC, una resonancia magnética y varias biopsias y se confirmó que el cáncer estaba en una etapa muy temprana y estaba encapsulado.

El 15 de setiembre del año pasado le hicieron una cirugía para quitarle el pecho izquierdo que era donde tenía el tumor. Todo salió bien y por fortuna no tuvieron que ponerle quimioterapia ni radioterapia.

Un propósito

Amanda dice que ella es muy creyente en Dios y que así como le agradece todas las bendiciones que le ha dado en su vida, le agradeció por esta experiencia y decidió no quejarse ni preguntarse el porqué a una edad tan temprana le dio cáncer.

Amanda cuanta que su novio la acompañó en el duro proceso. Foto: Cortesía. (Cortesía de Amanda Fiatt)

“Decidí aceptar mi situación, luchar contra ella y ver el para qué de eso que me estaba pasando, así fue como empecé a dar charlas sobre mi experiencia”, contó.

Amanda ya está completamente recuperada del cáncer, hasta le hicieron la reconstrucción del seno que le quitaron.

En sus redes sociales siempre ha sido transparente con lo que vivió porque sabe que al otras personas les podría ayudar su testimonio.

Amanda contó los miedos que tenía cuando le dijeron que le quitarían el pecho

“Una vez me dije que si lo que me pasó a mí pudiera ayudar a una sola persona, entonces habría valido la pena. Una vez subí un video a mis redes contando mi historia y una mujer de otro país me escribió y me dijo que a raíz de ese video había decidido hacerse el autoexamen de mama porque no acostumbraba hacerlo y se descubrió un tumor que terminó siendo cáncer.

“Me estuvo escribiendo durante el proceso y ya hace un tiempo me contó que era sobreviviente de cáncer de mama, esa experiencia me hizo entender porqué había me había pasado todo eso, ese era mi para qué”, manifestó la joven.

Amanda estudió Relaciones Públicas y tiene una licenciatura en Mercadeo y Comunicación. Es empresaria, dueña de los restaurantes Baguetonni y entre los principales logros de vida está el que venció el cáncer y por medio de él ha podido llevar un mensaje positivo y de prevención a muchas personas.