Vea de cuánto es el parte por cada pelada en carretera

Tenga claro en cuanto le saldría una multa según el error que cometa. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/ #Costa Rica)

Muchos conductores no tienen claro cuál es el monto de las multas a las que se exponen, dependiendo del tipo de infracción que cometen en carretera.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) recuerda que hay distintos tipos de multas y todas tiene montos distintos.

Primero están las de categoría A, que aplican a los conductores que cometen estas acciones: conducir bajo los efectos del alcohol, invadir carril contrario separado con línea continua, giro ilegal en U o a la izquierda, conducir con licencia suspendida. Estas tiene un costo de ¢367.571, además, restan seis puntos en la licencia.

Luego están las de categoría B que se hacen por acciones como: llevar niños sin el dispositivo correspondiente en el carro, llevar niños de menos de 5 años en moto, no respetar el Alto o el semáforo, superar en 40 km, o más, el límite máximo de velocidad. Estas tiene un valor de ¢248.392 y restan cuatro puntos en la licencia.

Hay cinco categorías distintas de multas de Tránsito. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Las de categoría C castigan acciones como: no usar o permitir que un acompañante no use el cinturón, usar el celular mientras conduce, no usar el casco o llevarlo mal puesto mientras va en la moto. Los partes por estas acciones son de ¢124.196.

En cuanto a las multas de categoría D estas castigan: el estacionamiento indebido, no tener al día la inspección técnica, incumplir el uso de luces del vehículo, no estar al día con el pago del derecho de circulación. Estas tienen un valor de ¢61.470.

Por último están las de categoría E, que castigan acciones como: andar la licencia vencida, irrespetar la restricción vehicular, no portar implementos como el extintor, circular sin o con menos de las placas reglamentarias. Estas tienen un valor de ¢26.344.