A Miguel Ángel Rodríguez no solo le negaron entrar a Venezuela, le dijeron un montón de barbaridades

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez no pudo participar en las elecciones de Venezuela como observador internacional. Lilly Arce.

A Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República, no solo le negaron la entrada a Venezuela, sino que ahora también lo trataron malísimo.

Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, aseguró que los expresidentes que intentaron ingresar a ese país como observadores internacionales el 26 de julio pasado, no lo hicieron porque están ligados a corrupción y narcotráfico.

Dentro de ese grupo de observadores internacionales estaba el expresidente tico, quien se encontraba el viernes en Panamá para dirigirse a Caracas y fue obligado, junto con otros mandatarios, a bajarse del avión que lo llevaría a Venezuela.

Con Rodríguez viajaba Vicente Fox, de México; Mireya Moscoso, de Panamá y Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia, así como la exvicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez.

Esto dijo Amoroso sobre la participación de los observadores internacionales.

“Hasta hubo unos expresidentes, todos vinculados al narcotráfico y hechos de corrupción, que no los dejaron entrar aquí en Venezuela, porque aquí hay soberanía.

“Pregunten en sus países quiénes son y ellos no eran invitados, no eran observadores, nunca fueron. Ah, pero el grupo de desestabilizadores, que desconocen la constitución, desconocen las leyes dijeron que sí y montaron un show. Porque los observadores internacionales que vienen para acá son gente decente, no es gente vinculada a la legitimación de capitales, a la corrupción en sus países, a intentos de genocidios, eso son esos señores”, afirmó.

Miguel Ángel Rodríguez respondió

El expresidente Rodríguez se pronunció sobre lo que ocurre en el país sudamericano.

“Los resultados son contundentes en favor de la oposición democrática de Venezuela. Pero se pretende reversar el resultado. Es un fraude grotesco. Es un golpe de estado vulgar. Hice un llamado al Ministro de Defensa Padrino a respetar la constitución y hacer respetar el resultado electoral.

“Los demócratas debemos unirnos para impedir que la dictadura se afiance en Venezuela con enorme sufrimiento para sus habitantes y para los países que recibiremos millones de nuevos inmigrantes venezolanos si eso ocurre”, afirmó.

El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela Elvis Amoroso cuestionó a los expresidentes que participarían en las elecciones de ese país, el domingo anterior. AFP.

¿Quién es?

Elvis Amoroso es abogado y economista de profesión. Según el medio Infobae, su participación en la política venezolana comenzó en la década de 1990, como militante chavista y cofundador del Movimiento Quinta República, el partido político fundado por Hugo Chávez.

En octubre de 2018, Amoroso fue nombrado contralor general por la Asamblea Nacional Constituyente, una institución promovida por el régimen y considerada inconstitucional por la oposición.

En su rol como contralor, Amoroso se destacó por inhabilitar políticamente a al menos 15 dirigentes opositores, incluida María Corina Machado, una de las figuras más visibles de la oposición. Estas inhabilitaciones han sido altamente cuestionadas, ya que no cumplen con los requisitos constitucionales, como la necesidad de una sentencia judicial firme.