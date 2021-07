De acuerdo a este cambio no circularán lo chuzos, entre el lunes 12 de julio y el domingo 25 de julio, de la siguiente manera: Los lunes no salen los chuzos con placas terminadas en 1, los martes los que finalizan en 3 y 4, los miércoles: 5 y 6, los jueves: 7 y 8 y los viernes: 9 y 0. Sábado 17 no circulan los carros con placas pares (0, 2, 4, 6, 8) y domingo 18 no se pueden sacar la naves con placas impares (1, 3, 5, 7, 9). Sábado 24 no salen las impares y domingo 25 de julio las pares.