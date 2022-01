A partir de este miércoles comenzarán a vacunar a niños de 10 años

La Caja Costarricense de Seguro Social anunció que a partir de este miércoles 19 de enero se iniciará con la vacunación a niños de 10 años, en todos los puestos pediátricos y según la disponibilidad de dosis.

Vacunación niños 10 de enero 2022 Más de 18 mil niños han recibido ya su primera dosis de la vacuna. Foto: Roberto Carlos Sánchez (Roberto Carlos Sanchez)

Según comentaron las doctoras Leandra Abarca y Diana Paniagua de Vigilancia Epidemiológica de la Caja, la reducción en el rango de edad permitirá ampliar el grupo de niños protegidos contra esta enfermedad que, si bien en ellos no es tan grave como en los adultos, esto no significa que no tenga consecuencias en los niños.

Las funcionarias explicaron que aunado a este descenso en la edad, los puestos de vacunación podrán activar planes de contingencia los viernes para vacunar a niños de 8 años en adelante en caso de que existan queden dosis pediátricas

El esquema de inmunización para personas entre los 5 y 11 años consiste en dos dosis distanciadas por 21 días.

A este lunes se han aplicado 18.519 primeras dosis en niños de entre 5 y 11 años y 50 segundas dosis, que corresponden a niños que recibieron su primera inmunización en el extranjero, para un total de 18.569 dosis en este grupo de edad.

Los datos muestran que con las dosis colocadas la semana anterior, la cobertura de la población total (de cero a más de 100 años) es de 77.4% en primeras dosis, 70.3% en segundas dosis y 10% en terceras dosis.

