A periodista le sangraron las encías y le temblaban las rodillas por culpa del dengue

Jessica Rojas, periodista de La Nación, se llevó el susto de su vida hace unas semanas cuando la diagnosticaron con dengue y la revolcó al punto que le sangraron las encías, viendo la situación fea, fea.

Y es que, para nadie es un secreto que el dengue está picando en el país. Para que se hagan una idea, en total se han reportado 29.451 casos de dengue, eso es un incremento del 140% en comparación con el año pasado.

Jessica Rojas, periodista costarricense, vivió en carne viva los horrores de tener dengue.

A eso hay que sumarle que la Caja Costarricense del Seguro Social estima que este 2024 va a cerrar como el año con más casos de dengue en la historia.

Jess, similar a uno, sabe de la situación, pero siempre pensó que no le sucedería, que le pasa a otras personas. Para mala suerte de Jessica, esta vez le tocó pagar los platos rotos.

“El viernes (18 de octubre) en la madrugada me despertó un dolor muy raro en las rodillas y tobillos. Yo juego voleibol y voy al gimnasio, entonces pensé que era una lesión vieja, un dolor del gimnasio”, nos contó.

“Lo extraño es que era tanto el dolor, que me despertó. Me dolía tanto que lo que hice fue ponerme Cofal, según yo para ver si se me quitaba un poquitito, pero no pude dormir más”.

LEA MÁS: Costa Rica reporta los primeros casos de dengue autóctono de Cartago en 30 años

El inicio de la pesadilla

De esa forma, un fin de semana que parecía normal, se convirtió en un completo infierno para Jessica.

Según nos contó, el sábado comenzó con dolores de cabeza y ojos. Ese fin de semana había quedado en verse con su sobrinito en un centro comercial y los fríos que sentía eran tan tremendos que tuvo que pasar a comprarse un suéter.

“Se me quitó el apetito, me dieron ganas de vomitar, me dolía muchísimo más la cabeza, entonces fui a comprar cosas para la gripe. La farmacéutica me dijo que era gripe, entonces en la noche y al día siguiente se tomó una Dolo-Neurobión. Esa pastilla es mágica, me quitó todos los dolores”.

“Casualmente ese domingo tenía que ir a jugar volei y jugué tres partidos totalmente dopada, ¡imagináte jugar tres partidos con dengue!“, dijo entre risas.

El dengue se puede reproducir en cualquier agua estancada. En un tapa de botella se pueden encontrar entre 10 y 15 larvas. Foto: Archivo.

Ese mismo domingo, una vez que se le pasaron los efectos de la pastilla “empezó la tembladera, la calentura, el dolor de cabeza, el frío tremendo y ahí ya me fui para la clínica”.

Lo que Jessica no sabía es que era apenas el inicio de su noche.

En emergencias

Las cosas en el Hospital San Juan no fueron mejores, llegó pasadas las 10:30 p. m. a emergencias con hemorragia y luego de un pequeño despiste y altercado con un doctor, finalmente la atendieron hasta pasadas las tres de la madrugada.

LEA MÁS: ¿Sabe cómo se transmite el dengue? País está en alerta por esa enfermedad

“El doctor me dijo: ‘según los síntomas eso parece dengue’, pero no me hicieron prueba, nada más me inyectó Coltaren y Clorfeniramina.

“Yo no sé por qué el doctor me puso esas inyecciones, pero hice lo que él me dice. Al día siguiente me sentí muy mal y me fui para la Clínica de Alajuelita. Ahí me mandaron a hacer exámenes de sangre por sospechas de dengue y, efectivamente, lo tenía”,

El dengue se transmite a través del mosquito Aedes Aegypti. Foto: Archivo.

Acá hay que aclarar que cuando existen sospechas de dengue se hacen dos pruebas: una preliminar que arroja los resultados casi que de inmediato y es para que los doctores tengan una idea de lo que puede estar pasando y luego se hace otra prueba definitiva que se entrega a los pocos días y esa sí da el resultado oficial.

“Salí para la casa con dengue sin signos de alarma, pero regañadísima. La doctora me dijo que por qué me había tomado todo lo que tomé y que por qué me dejé inyectar, que era muy peligroso”.

Acá hay que hacer otra pausa. Resulta que el dengue se puede clasificar de tres maneras: dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave.

El dengue sin signos --que es el que Jessica tuvo-- se da cuando hay síntomas como fiebre y dolor de cuerpo y de cabeza.

En los casos en que se presentan vomitos, sangrados y presión baja, se clasifican como dengue con signos de alarma.

LEA MÁS: Mujer embarazada que tuvo dengue: “Tenía temor de que le pasara algo a mi bebé”

El último tipo, dengue grave, es el caso más extremo y se da cuando las personas entran en estado de shock, les cuesta respirar y sufren de daños en los riñones y corazón.

“Resulta que el dengue con cualquier medicamento que no sea acetaminofén puede ayudar a que la sangre no coagule, más las plaquetas que se le bajan a uno, es muy peligroso una hemorragia", advirtió Jess.

Una sola hembra de mosquito puede depositar entre 700 y 800 larvas. Foto: Shutterstock.

Tenga cuidado

Ahora, si usted se pregunta cómo se siente tener dengue, Jess se lo puede explicar de forma muy sencilla.

“Me sentía como un trasero...“, dijo entre risas. ”Yo no se lo deseo a nadie, a mí me dieron todos los síntomas que podrían haberme dado y por el descuido de los primeros días.

“Se me brotó todo el cuerpo como con punticos rojos, se me hinchó toda la cara horrible, me salieron moretones, me dolía la cadera, las piernas, la cabeza, las articulaciones de los dedos, el estómago me afectó, ¡es horrible, se le baja a uno la fuerza!“.

Y si pasar hecho “pistola” no fuera suficiente, imagínese que tiene que ir mínimo dos veces a que le hagan exámenes de sangre.

“Me volcó y el día que me sangraron las encías me asusté mucho. Ese día terminé en el hospital".

Constantemente revise llantas, bolsas de basura, barriles y cualquier otro objeto que pueda mantener el agua estancada y ser un criadero. Foto: Shutterstock.

Si usted quiere evitarse el dolor de cabeza (y cuerpo) del dengue, Jessica nos dio un par de volados para que se le cure en un dos por tres.

Primero, recuerde no tomar ningún medicamento que no sea acetaminofén y arrecuéstese, el descanso es clave para recuperarse.

Hay que tomar muchos líquidos, en especial jugo de guayaba y jugo de naranja con apio para subir plaquetas.

Pero y preste mucha atención que el alimento mágico para cuando tiene dengue es, créalo o no, las lentejas.

Jess no sabe por qué ni qué tienen, pero las lentejas la levantaron de la tumba y le dieron un segundo aire.

LEA MÁS: ¿Cuáles alimentos le ayudan a mantener los niveles de plaquetas en su lugar? Acá le damos recomendaciones

Con eso dicho, por nada en este mundo tome líquidos rojos o coma remolacha, uvas y demás alimentos rojizos, ya que pueden llegar a teñir de rojo la orina y las heces, haciendo que parezca que tiene sangre.

Pero lo más importante es que elimine los criaderos, recuerde que cualquier objeto en el que se pueda estancar el agua podría albergar larvas.

Cualquier insecticida funciona contra los zancudos, así que usted mismo puede fumigar su casa.