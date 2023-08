A profesora le sacaron ¢10 millones de una tarjeta de crédito, ahora trabaja para pagar el cuentón

A Gina Sibaja le sacaron poco más de 10 millones de colones. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí Z.)

Gina Sibaja Quesada paga mes a mes la deuda que le dejaron unos maleantes que sacaron de su tarjeta de crédito $14 mil (más de ¢10 millones).

Ella vive en La Unión de Cartago y es una de las víctimas de estafas bancaria que integra el grupo “Gente Estafada en los bancos de Costa Rica” y estuvo en la presentación del proyecto de ley que pretende obligar a los bancos a blindar las cuentas bancarias de sus clientes.

Su caso fue muy particular, ya que ella es educadora universitaria en la UCR y politóloga, y le pidieron que se inscribiera en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) para participar en un proyecto con la UNED y cuando estaba haciendo el trámite, la estafaron.

“Estaba tratando de inscribirme en el Sicop, nunca había entrado a esa plataforma, el día que lo hice no pude inscribirme y al día siguiente me llamaron y me dijeron que me estaban contactando del Sicop, tenían todos mis datos y me dijeron que me podían ayudar para inscribirme, les dije que en ese momento estaba ocupada y unos tres días después los contacté por WhatsApp para pedirles la orientación.

“Ellos me llamaron y me dijeron que revisara mi correo electrónico y me dijeron que tenía que blindar mis cuentas bancarias. Ellos entraron a mis cuentas del Banco Nacional donde he tenido una tarjeta de crédito por mucho tiempo, se metieron a mi tarjeta que ha estado limpia siempre y empezaron a hacer créditos de extrafinanciamiento cada media hora, nunca recibí notificaciones que me alertaran.

“Luego me dijeron que debía blindar también una cuenta de Credomatic, pero ese banco sí me hizo la notificación y me alertó de la situación. Todo eso ocurrió en marco del 2022; puse la denuncia en el OIJ y no ha pasado absolutamente nada”, contó la afectada.