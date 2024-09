A Rodrigo Chaves le llueven las críticas por algo que le hizo a Sherman Guity

Rodrigo Chaves recibió a la delegación de atletas que fueron a los Juegos Paralímpicos de París. Olman Mora.

La llegada del paravelocista Sherman Guity causó revuelo a nivel nacional y el presidente Rodrigo Chaves no se quiso perder el regreso del deportista fue .

El mandatario, quien anunció el domingo que llevaría agenda de despacho el lunes por la tarde, apareció de “sorpresa” en el aeropuerto Juan Santamaría para darle la bienvenida a Sherman, quien logró traerse dos medallas de oro de los Juegos Paralímpicos de París.

El mandatario se metió en el avión en el que venía la delegación tica para saludar al paratleta limonense.

“Aquí recibiendo a don Sherman Isidro Guity Guity, quien a sus 27 años (en realidad tiene 28) tiene 4 medallas olímpicas (son paralímpicas); 1 de plata y 3 de oro. Una de plata y una de oro en Tokio y ahora regresa a Costa Rica como un héroe, con dos medallas de oro.

“Quise venir a recibirlo privadamente, para darle el respeto que él merece, la admiración que él merece. ¿Sabe qué?, como digo yo Este señor, no afloja, no aflojó y no aflojará?”, le dijo el mandatario.

El gesto de Chaves no pasó inadvertido y muchos le tiraron, por llamarlo populista.

“Qué lindo robando cámara”, “Era el momento de Sherman, pero hace lo que sea para seguir con su populismo”, “Y rebajando el presupuesto para el deporte, la cultura y la educación”, “Que incómodo ver esto”, “Populismo barato”, “¡Que congoja! Pobre Guity”.

“Muy representativo de Rodrigo Chaves no hacer absolutamente nada y luego aprovecharse de glorias ajenas, lo hizo con los proyectos que le dejó la administración pasada, lo hace ahora con los deportistas con quienes ha sido negligente”, fueron algunos de los comentarios que escribieron las personas en redes sociales.