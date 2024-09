A Rodrigo Chaves lo investiga la Fiscalía por cosas que usted ni se imagina

A Rodrigo Chaves, presidente de la República, la Fiscalía lo investiga por cosas que usted ni se imagina.

Este miércoles La Teja dio a conocer que el mandatario está bajo la lupa porque “se denunció la presunta adquisición irregular de una vivienda y unos relojes por parte del señor presidente, producto de aparentes alianzas con grupos delincuenciales”, pero además de esa investigación, hay otras 43 abiertas.

La Teja tiene la lista completa de esas investigaciones y entre ellas hay causas por abuso de autoridad; incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, prevaricato (dictar una resolución a sabiendas de que es injusta y contraria a la ley), nombramientos ilegales, fraude de ley, desobediencia, penalidad del corruptor, supresión, ocultación y destrucción de documentos, influencia contra la Hacienda Pública, delitos electorales por financiamiento privado y hasta una por motín.

Según detalló el Ministerio Público, una de las investigaciones es porque se denunciaron supuestos vínculos con el crimen organizado; en otra se investiga un, aparente, fraude a la Hacienda por la compra de una casa (estas causas son aparte a la de la presunta adquisición irregular de una vivienda y unos relojes).

En cuando a los supuestos nombramientos ilegales, una causa es porque se denunció un aparente incumplimiento de deberes por parte del Consejo de Gobierno, respecto a las actuaciones de la presidenta ejecutiva de la Caja. Otra es porque se investiga si, mientras Chaves fue ministro de Hacienda en el Gobierno de Carlos Alvarado, habría nombrado en la Policía de Control Fiscal a una funcionaria que, al parecer, no contaba con el rango policial establecido por ley.

En cuanto a las investigaciones por incumplimiento de deberes destaca una por supuestamente la intención de arrendar parte de los terrenos donde se hará el proyecto Ciudad Gobierno y otra por la presunta aplicación de sustancias, fármacos y productos médicos experimentales no aptos para humanos.

Chaves habría aprovechado su puesto para cometer actos ilegales

En cuanto a las causas por abuso de autoridad está una por aparentes acciones para perjudicar a la diputada Vanessa Castro, ya que, supuestamente, habría hecho que perdiera un contrato laboral. También se denunció el aparente abuso del cargo para solicitar una política de persecución penal al fiscal general en crimen organizado.

Entre las investigaciones por tráfico de influencias hay una por supuestas irregularidades en la famosa “Ruta del Arroz”; también hay una por la aparente influencia del presidente en contrataciones y otra tiene que ver con la concesión de Puerto Caldera.

En cuanto a los casos de prevaricato, destacan la denuncia por el aumento de los salarios de los ministros y viceministros mediante decreto ejecutivo, y la suspensión del permiso de funcionamiento del Parque Viva que en apariencia no se apegó al ordenamiento jurídico.

Otra de las causas es por, supuestamente, incentivar un motín en caso de que no se apruebe la ley jaguar.

Chaves debe dar el ejemplo

El politólogo Gustavo Araya dice que gobernar es educar y por eso el presidente Chaves debería de ponerse vivo para dar un buen ejemplo.

Araya criticó que el presidente siempre le baja el piso a los temas cuando se habla de las investigaciones en su contra y lo que hace es atacar a la Fiscalía, a los denunciantes y a los medios de comunicación que informan al respecto, pero nunca da una explicación clara del fondo de lo que se le acusa.

“Como se comporte el presidente es también tomado como modelo, ¿por qué? porque es un modelo de éxito, alguien que llegó a ocupar el máximo nivel político en el país es también un modelo a seguir para muchas personas, especialmente niños y jóvenes.

“La gente puede decir, bueno, yo cometo un error, una irregularidad y vea, hasta el presidente no dice cómo salirnos de esto, entonces yo ataco a la Policía, a las instituciones, ataco a los medios de comunicaciones, pero nunca me refiero ni me responsabilizo por mis actos y eso es un ejemplo político”, dijo el politólogo.

El experto dejó en claro que si la Fiscalía tiene 44 investigaciones abiertas contra Chaves no es por pura casualidad, ya que el Ministerio Público no se va a meter en dimes y diretes.