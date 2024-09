Primera cacique en territorio indígena: “Casi renuncio en los primeros meses por tanta agresión”

La primera cacique en territorio indígena, Idalia Andrade Degracia, nos confesó que en los primeros meses de su cacicazgo estuvo muy cerquita de renunciar debido a la agresión que comenzó a recibir, prácticamente, las 24 horas del día.

Muy amablemente Idalia nos atendió una llamada desde la comunidad Ngäbe-Buglé este miércoles 4 de setiembre. Nos dijo que a las ocho de la mañana porque en la tarde tenía que ir a una de las tres escuelas en las que da clases y ya no iba a tener tiempo.

Idalia tuvo que luchar contra las críticas y ataques. (ICT)

La buscamos porque justo este jueves 5 de setiembre se celebra el Día Mundial de la Mujer Indígena y consideramos que ya llevábamos tamaño poco tiempo de no conversar con ella, en total, 2 años, porque en abril del 2022 fue cuando el país se enteró de una histórica noticia en nuestros pueblos indígenas.

LEA MÁS: 32 abuelitos indígenas por fin conocieron el mar

Por primera vez en la historia, en el linaje ancestral indígena del territorio de Alto Conte Burica, se dio el nombramiento oficial de una mujer cacique. Fue exactamente el sábado 23 de abril del 2022, en el Centro Comunal de Progreso, que se ubica entre los cantones de Corredores y Golfito en nuestra zona sur.

Dos años y cuatro meses después de haber sido nombrada, lo primero que nos dijo nos sorprendió y mucho.

“Casi renuncio en los primeros meses por tanta agresión”. Para entender mejor sus primeros dos años de cacicazgo nos respondió algunas consultas.

-¿Qué fue lo primero que hizo como cacique?

La primera cosa que me tocó hacer fue soportar la agresión que me llegó de todos lados. Había demasiada gente disconforme con que yo fuese cacique. Hablaron, me tiraron, me juzgaron, me atacaron con mentiras, tanto en la vida real como en redes sociales. Los primeros meses fueron durísimos.

-¿Les costó mucho aceptar a una mujer como máximo líder?

No a todos, ni a la mayoría. Fue a un pequeño grupo que se encargó de hablar y hablar. Lo importante aquí es que me mantuve y demostré con hechos que sí soy cacique, eso provocó que casi todos los que me criticaban ahora están haciendo equipo conmigo por el bien de la comunidad.

LEA MÁS: Piezas arqueológicas regresaron a Costa Rica tras haberse ido ilegalmente hace más de 40 años

¿Y cómo pasó ese huracán de críticas?

Cuando una es tan criticada y por tantos sectores, no crea, afecta mucho. Como le dije, estuve a punto de renunciar, pero visité a una amiga sicóloga y ella me ayudó mucho a entender que debía seguir adelante a pesar de las críticas.

Hace dos años fue la ceremonia indígena en la cual se confirmó a Idalia como la primera cacique en la historia del país. (Cortesía del ICT)

-¿Ya pasaron aquellos días de querer renunciar?

Totalmente. Ya me empoderé como tenía que hacerlo, como una cacique. Voy para adelante, voy de frente y estoy para ayudarle a mi pueblo, a todos, a los que me criticaron a los que no y a los que aún siguen criticándome.

-¿Qué aprendió entre tanta agresión?

Que una mujer no puede dejar de avanzar por los obstáculos que ponen quienes hablan mal de una. Las agresiones tienen que hacernos más fuertes. Soy cacique y sé que me van a criticar siempre, eso ya lo entendí por eso me he dedicado a luchar por los míos con todas mis energías.

-¿Después de que pasara la tormenta de críticas en qué se concentró?

Son demasiadas las necesidades de mi gente indígena y las de todos los indígenas del país. La lucha más fuerte es por traer fuentes de empleo, por arreglar los caminos y que así el turismo aumente, ya que por medio del turismo podemos generar constantes fuentes de ingreso económico.

-¿No es muy difícil pensar en caminos buenos hacia territorios indígenas?

Se puede pensar que por las distancias eso es casi imposible de lograr, pero sí se puede, por ejemplo, se podrían traer turistas de las playas Pavones y Zancudo, eso queda cerquita de la primera comunidad y así lograríamos fuentes de trabajo e ingresos económicos, pero el camino no lo permite y son solo 5 kilómetros de distancia.

-¿Cuál es ahora una de sus principales batallas como líder?

Varias, pero trabajo en dos: cambiar la visión equivocada del resto del país porque una gran mayoría considera que por ser indígenas y estar distantes no podemos aportarle nada a Costa Rica y la otra es luchar contra el conformismo en la comunidad, no podemos conformarnos con las pequeñas ayudas que ocasionalmente nos dan, hay que soñar en grande y comenzar a trabajar ya.

LEA MÁS: El papa Francisco recibió un sencillo e inesperado regalo desde Costa Rica

Histórico

Idalia llegó a ser cacique gracias a la aprobación y confirmación de la mayoría del Consejo Nacional de Caciques y Líderes Indígenas del país, algo que no sucedió todavía en las otras cinco comunidades ngäbe-buglé, ni en los otros siete grupos étnicos que están en 24 territorios de todo el país; hablamos de más de 110.000 mil indígenas ticos.

La cacique asegura que el empleo es una de las mayores necesidades de su comunidad Ngäbe-Buglé. (Cortesía del ICT)

Adalia es mamá de cuatro hijos y hace poquito se convirtió en abuela de una preciosa bebé llamada Idara (significa juventud eterna).

LEA MÁS: Valle de La Estrella se inundó de amor con 30 matrimonios indígenas

En el 2021 falleció su papá, Miguel Andrade, el cacique anterior y sus hermanos decidieron apoyarla en su decisión de ser la nueva cacique. Es maestra de escuela y colegio, además, enseña la lengua ngäbe-buglé (lengua guaimí).