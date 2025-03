A tico no lo dejaron devolverse al país por un detalle de la vacuna de fiebre amarilla

El costarricense Alexander Pérez Solís denunció que las autoridades colombianas no le permitieron devolverse a Costa Rica y lo mantuvieron a él y a su esposa retenidos por dos horas este martes 11 de marzo en el aeropuerto José María Córdoba Rionegro en Colombia, por no cumplir con uno de los mandatos que entró a regir en torno a la obligatoriedad de la vacuna contra la fiebre amarilla.

Alexander Pérez y su esposa vivieron momentos de angustia luego de que se les negó la entrada al país, a pesar de contar con la vacuna contra la fiebre amarilla. (Cortesía Alexander Pérez/Cortesía Alexander Pérez)

Hay que recordar que el Ministerio de Salud emitió una orden para que los ticos que visiten países con focos de fiebre amarilla, como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, Trinidad y Tobago, así como los países de África; sí o sí tienen que contar con una vacuna para entrar de vuelta a Costa Rica.

Es decir, pueden salir, pero no devolverse si no cuentan con el carné de vacunación al día.

A pesar de que las vacunas están agotadas en el ámbito privado en el país, una de las soluciones que propuso el Ministerio, es que los ticos se la jueguen y se vacunen en los países que van a visitar, entendiendo que no se pueden devolver hasta que cuenten con la dosis.

Pero, esto ya metió a más de un tico en problemas.

Según le contó a La Teja Alex, la razón que le dieron para negarle la entrada es que tienen que pasar al menos 10 días desde la colocación de la vacuna, para que cuente como “efectiva” y se le permita el reingreso, pero, como solo pasaron 6 días desde que se la colocó, le estaban negando la entrada.

“Nos hubieran dicho antes de salir de Costa Rica, estuvimos 2 horas hasta que nos dejaron pasar. De hecho, el avión se retrasó 35 minutos por lo mismo, porque había más de 20 personas con el mismo problema”.

La pareja de ticos tuvo que armar un burumbúm para poder regresar al país. (Cortesía Alexander Pérez/Cortesía Alexander Pérez)

Al final, según nos explicó, se tuvo que llamar las autoridades costarricenses, quienes autorizaron la entrada de él y su esposa.

“Todos estábamos un poco molestos, ya estábamos pidiendo repatriación, porque no nos pueden retener en otro país y, si lo van a hacer, que las condiciones fueran aquí”.

Según nos explicó Rubén Hernández, abogado constitucionalista, no, se le puede negar la entrada a ningún tico.

“Desde luego es inconstitucional, eso es ignorancia de la ministra. A ningún costarricense se le puede impedir ingresar al país, ni tampoco obligarlo a salir, salvo que haya una responsabilidad penalmente declarada”, explicó.

La ministra de Salud, Mary Munive, no le puede negar la entrada a ningún tico. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Hay que recordar que el artículo 22 de la Constitución Política deja muy claro que no se le puede negar el ingreso a ningún tico. El artículo se lee textualmente:

“El tema es que es un problema de orden práctico. El gobierno se va a lavar las manos diciendo: ‘nosotros cumplimos el ingreso, es que no lo dejaron montarse en el avión’. En realidad, el Gobierno lo que tuvo que haber hecho es comunicar a los otros países que no le puede impedir a ningún costarricense subirse al avión”, agregó el experto.

En La Teja tramitamos una serie de dudas para la ministra de Salud, Mary Munive, y si bien se mencionó que se iban a tramitar, no se ha dado una respuesta.

A continuación, las preguntas puntuales:

- Ustedes recomendaron a las personas vacunarse en el extranjero, pero ¿qué sucede en los casos de las personas que salen del país y no logran ponérsela? ¿No los van a dejar entrar? ¿Eso no sería inconstitucional?

- Por el contrario, ¿qué pasa con los casos que sí logran vacunarse afuera, pero no cumplen los 10 días que el Ministerio solicita? Por ejemplo, si yo me voy a Colombia y me vacunan jueves, pero regreso al país el martes. No cumplo con los 10 días, pero si estoy vacunado, ¿no se me va a dejar entrar?